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Quién era el árbitro del VAR en el Superclásico: hermano de un ex jugador de Boca y con raíces de “familia xeneize”

Tras el penal reclamado por River, volvió a tomar fuerza una antigua frase vinculada al juez que estuvo en la cabina.

Quién era el árbitro del VAR en el Superclásico: hermano de un ex jugador de Boca y con raíces de “familia xeneize”
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca venció 1-0 a River en el Monumental tras una polémica jugada donde el árbitro Héctor Paletta, desde el VAR, no advirtió un posible penal sobre el final del Superclásico.
  • La controversia surge por un empujón a Martínez Quarta. Se cuestiona a Paletta por ser hermano de un exjugador de Boca y pertenecer a una familia con vínculos afectivos al club xeneize.
  • Este episodio intensifica las críticas hacia el arbitraje argentino y el uso del VAR, instalando dudas sobre la objetividad en partidos de alta tensión y rivalidad histórica.
Resumen generado con IA

La victoria de Boca por 1-0 sobre River en el Monumental terminó envuelta en polémica por la última jugada del partido. En el “Millonario” reclamaron penal por un supuesto empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta, pero Darío Herrera no sancionó infracción y desde el VAR tampoco hubo llamado.

Quien estuvo a cargo de la tecnología fue Héctor Paletta, nombre que rápidamente comenzó a multiplicarse en redes sociales luego del encuentro. En medio de las quejas de los hinchas riverplatenses, volvió a aparecer un viejo dato familiar que generó nuevos cuestionamientos.

Gabriel Paletta Gabriel Paletta

Paletta es hermano de Gabriel Paletta, exdefensor que jugó en Boca entre 2007 y 2010. Además, muchos recordaron una antigua declaración del exfutbolista sobre la simpatía familiar por el club de la Ribera. "Toda mi familia es hincha de Boca, y yo a veces lo iba a ver", expresó en su llegada al “Xeneize”. Luego agregó. "Uno de mis mayores deseos fue jugar el Superclásico", recordó.

Héctor Paletta, nacido en Longchamps el 27 de noviembre de 1976, además de árbitro es profesor de Educación Física y forma parte de la Asociación Argentina de Árbitros. Su debut en Primera División se produjo en la temporada 2012/2013, tras iniciar su camino en ligas amateurs de la zona sur bonaerense.

La jugada que encendió todo

La controversia se instaló en los segundos finales, cuando River entendió que hubo falta sobre Martínez Quarta dentro del área. Tras el pitazo final, varios jugadores rodearon a Herrera para protestar. "Me extraña de vos que vas a ir al Mundial. Siempre lo mismo. No me deja jugar la pelota, es penal", le reclamó Lucas Martínez Quarta, mientras la discusión seguía creciendo en el césped del Monumental.

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