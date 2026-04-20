Quién era el árbitro del VAR en el Superclásico: hermano de un ex jugador de Boca y con raíces de “familia xeneize”

Paletta es hermano de Gabriel Paletta, exdefensor que jugó en Boca entre 2007 y 2010. Además, muchos recordaron una antigua declaración del exfutbolista sobre la simpatía familiar por el club de la Ribera. "Toda mi familia es hincha de Boca, y yo a veces lo iba a ver", expresó en su llegada al “Xeneize”. Luego agregó. "Uno de mis mayores deseos fue jugar el Superclásico", recordó.