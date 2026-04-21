La Cámara Federal de Tucumán desplazó al juez que intervenía en el expediente de Tapia y Toviggino

El caso tuvo un giro en la misma jornada en la que Argibay había firmado una resolución en la que declaró la incompetencia de su juzgado para seguir interviniendo. En ese escrito, el magistrado sostuvo que el supuesto perjuicio patrimonial investigado habría tenido como principal damnificada a la AFA, cuyo domicilio legal se encuentra en Pilar, provincia de Buenos Aires, por lo que entendió que la causa debía tramitar en los tribunales federales de Campana.