La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez de la causa en la que pidieron detener a "Chiqui" Tapia y a Toviggino

El foco sobre los movimientos de dinero

El dictamen fiscal también pidió detener a Tapia, Toviggino y a otros imputados señalados como supuestos testaferros. Además, se indicó que el gobierno santiagueño habría transferido más de $1.243 millones a la firma SEGON SRL, mientras que la propia AFA también giró fondos por más de $1.328 millones entre 2024 y 2025. Para la fiscalía, esa cuenta funcionaba como una “cuenta puente”, ya que el dinero ingresaba y era derivado rápidamente, lo que dificultaría seguir su destino final.