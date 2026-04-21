La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez de la causa en la que pidieron detener a "Chiqui" Tapia y a Toviggino

Resumen para apurados
- La Cámara Federal de Tucumán apartó hoy al juez Sebastián Argibay de la causa contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado, buscando imparcialidad en el proceso.
- La medida surge por supuestos vínculos comerciales previos entre Argibay y Toviggino. Ahora, un nuevo magistrado deberá decidir sobre el pedido de detención impulsado por el fiscal.
- El cambio de juez abre una etapa decisiva para la cúpula de la AFA. La resolución judicial impactará directamente en la estabilidad institucional y política del fútbol argentino.
La causa judicial que investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino sumó un giro importante luego de que la Cámara Federal de Tucumán resolviera apartar al juez federal Sebastián Argibay. El expediente incluye pedidos de detención por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, además de una serie de maniobras financieras bajo análisis.
La decisión generó incertidumbre sobre el futuro inmediato del caso. En Santiago del Estero, el otro juez federal disponible, Guillermo Molinari, continúa de licencia por cuestiones de salud. Ante ese panorama, la designación del nuevo magistrado debería resolverse por sorteo y no se descarta que la causa pase a manos de tribunales de Tucumán o Catamarca.
El desplazamiento de Argibay respondió a una recusación impulsada por el fiscal Pedro Simón, quien cuestionó la imparcialidad del magistrado. Según consta en la investigación, el juez habría mantenido un vínculo previo con Toviggino a través de una operación inmobiliaria vinculada con una finca valuada en cerca de $200 millones, aunque escriturada por una cifra muy inferior.
La pesquisa apunta al manejo de fondos dentro de la AFA y a una presunta red de empresas ligadas al entorno de Toviggino. Entre los elementos bajo análisis aparecen movimientos millonarios, transferencias bancarias y estructuras societarias que habrían despertado alertas por operaciones sospechosas ante organismos de control.
El foco sobre los movimientos de dinero
El dictamen fiscal también pidió detener a Tapia, Toviggino y a otros imputados señalados como supuestos testaferros. Además, se indicó que el gobierno santiagueño habría transferido más de $1.243 millones a la firma SEGON SRL, mientras que la propia AFA también giró fondos por más de $1.328 millones entre 2024 y 2025. Para la fiscalía, esa cuenta funcionaba como una “cuenta puente”, ya que el dinero ingresaba y era derivado rápidamente, lo que dificultaría seguir su destino final.