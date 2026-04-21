Secciones
DeportesFútbol

La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez de la causa en la que pidieron detener a "Chiqui" Tapia y a Toviggino

El magistrado Sebastián Argibay fue desplazado tras una recusación del fiscal. La causa podría quedar fuera de Santiago del Estero.

POLÉMICA EN LA AFA. La Cámara Federal de Tucumán decidió correr al juez federal Sebastián Argibay de la causa donde debe decidir la detención de Tapia y Toviggino. POLÉMICA EN LA AFA. La Cámara Federal de Tucumán decidió correr al juez federal Sebastián Argibay de la causa donde debe decidir la detención de Tapia y Toviggino.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara Federal de Tucumán apartó hoy al juez Sebastián Argibay de la causa contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado, buscando imparcialidad en el proceso.
  • La medida surge por supuestos vínculos comerciales previos entre Argibay y Toviggino. Ahora, un nuevo magistrado deberá decidir sobre el pedido de detención impulsado por el fiscal.
  • El cambio de juez abre una etapa decisiva para la cúpula de la AFA. La resolución judicial impactará directamente en la estabilidad institucional y política del fútbol argentino.
Resumen generado con IA

La causa judicial que investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino sumó un giro importante luego de que la Cámara Federal de Tucumán resolviera apartar al juez federal Sebastián Argibay. El expediente incluye pedidos de detención por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, además de una serie de maniobras financieras bajo análisis.

La decisión generó incertidumbre sobre el futuro inmediato del caso. En Santiago del Estero, el otro juez federal disponible, Guillermo Molinari, continúa de licencia por cuestiones de salud. Ante ese panorama, la designación del nuevo magistrado debería resolverse por sorteo y no se descarta que la causa pase a manos de tribunales de Tucumán o Catamarca.

El desplazamiento de Argibay respondió a una recusación impulsada por el fiscal Pedro Simón, quien cuestionó la imparcialidad del magistrado. Según consta en la investigación, el juez habría mantenido un vínculo previo con Toviggino a través de una operación inmobiliaria vinculada con una finca valuada en cerca de $200 millones, aunque escriturada por una cifra muy inferior.

La pesquisa apunta al manejo de fondos dentro de la AFA y a una presunta red de empresas ligadas al entorno de Toviggino. Entre los elementos bajo análisis aparecen movimientos millonarios, transferencias bancarias y estructuras societarias que habrían despertado alertas por operaciones sospechosas ante organismos de control.

El foco sobre los movimientos de dinero

El dictamen fiscal también pidió detener a Tapia, Toviggino y a otros imputados señalados como supuestos testaferros. Además, se indicó que el gobierno santiagueño habría transferido más de $1.243 millones a la firma SEGON SRL, mientras que la propia AFA también giró fondos por más de $1.328 millones entre 2024 y 2025. Para la fiscalía, esa cuenta funcionaba como una “cuenta puente”, ya que el dinero ingresaba y era derivado rápidamente, lo que dificultaría seguir su destino final.

Temas Asociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaArgentinaPablo TovigginoClaudio “Chiqui” Tapia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Investigan el móvil del crimen de un jubilado en Tafí Viejo
1

Investigan el móvil del crimen de un jubilado en Tafí Viejo

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado
2

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy
3

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Feriado del 24 de abril: dónde habrá fin de semana largo y quiénes podrán aprovecharlo
4

Feriado del 24 de abril: dónde habrá fin de semana largo y quiénes podrán aprovecharlo

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes
5

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

Ranking notas premium
Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio de 180 grados en la teoría del MPF
1

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”
2

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros
3

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros

El plan más ambicioso para rediseñar El Bajo, 56 años atrás
4

El plan más ambicioso para rediseñar El Bajo, 56 años atrás

Delitos menores: cómo funcionan las reparaciones económicas y qué ocurre si no se cumplen
5

Delitos menores: cómo funcionan las reparaciones económicas y qué ocurre si no se cumplen

Más Noticias
Verón recordó cuando terminó “a las piñas” con ex compañeros de Manchester y el actual DT de Los Pumas

Verón recordó cuando terminó “a las piñas” con ex compañeros de Manchester y el actual DT de Los Pumas

La ilusión de la grieta en Tucumán y el enigma de los 10 puntos

La ilusión de la grieta en Tucumán y el enigma de los 10 puntos

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Feriado del 24 de abril: dónde habrá fin de semana largo y quiénes podrán aprovecharlo

Feriado del 24 de abril: dónde habrá fin de semana largo y quiénes podrán aprovecharlo

Delitos menores: cómo funcionan las reparaciones económicas y qué ocurre si no se cumplen

Delitos menores: cómo funcionan las reparaciones económicas y qué ocurre si no se cumplen

Investigan el móvil del crimen de un jubilado en Tafí Viejo

Investigan el móvil del crimen de un jubilado en Tafí Viejo

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado

Comentarios