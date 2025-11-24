La UBA suma una carrera corta para quienes quieren trabajar con datos

El interés por las carreras cortas con salida laboral directa crece entre estudiantes que buscan una formación ágil y vinculada al mundo digital. En esa línea, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) incorporó la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones, una propuesta que dura dos años y medio después del CBC, y que apunta a formar técnicos capaces de trabajar con información en instituciones públicas, privadas y del tercer sector.