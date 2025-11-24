La UBA suma una carrera corta para quienes quieren trabajar con datos

El interés por las carreras cortas con salida laboral directa crece entre estudiantes que buscan una formación ágil y vinculada al mundo digital. En esa línea, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) incorporó la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones, una propuesta que dura dos años y medio después del CBC, y que apunta a formar técnicos capaces de trabajar con información en instituciones públicas, privadas y del tercer sector.
Desde la Facultad de Ciencias Económicas explican que la tecnicatura nace como respuesta a la necesidad de empresas que buscan profesionales preparados para manejar grandes volúmenes de datos y utilizar herramientas actuales para su análisis.
Qué ofrece la Tecnicatura en Gestión y Análisis de Datos
La carrera forma perfiles que pueden asistir a contadores, economistas, actuarios, administradores y especialistas en sistemas. El objetivo es que los egresados acompañen procesos de toma de decisiones mediante la recolección, el almacenamiento y el análisis de información.
Quienes completen la tecnicatura obtendrán conocimientos en estadística, bases de datos, programación, métodos predictivos y técnicas de inteligencia artificial aplicadas a escenarios organizacionales. La formación combina matemática, herramientas informáticas y prácticas de análisis que permiten resolver problemas en distintas áreas de trabajo.
Cómo es el cursado y qué materias incluye
Para ingresar es necesario aprobar el CBC en la orientación de Ciencias Económicas. Luego, la tecnicatura se desarrolla en tres cuatrimestres de cursada teórica y un cuatrimestre de práctica profesional.
Durante el primer tramo se dictan materias como Análisis Matemático, Álgebra, y Trabajo y Sociedad, que construyen la base conceptual para el resto de la carrera. En el cuatrimestre siguiente aparecen Estadística, Fundamentos de Sistemas de Información Digitales y un Laboratorio de Métodos Cuantitativos, donde los estudiantes comienzan a aplicar técnicas utilizadas en gestión y análisis de datos.
En el segundo año se introducen contenidos clave para el perfil profesional: Métodos Predictivos, Diseño y Gestión de Bases de Datos y un Taller de Programación para el Análisis de Datos. El cursado finaliza con materias centradas en inteligencia de negocios, análisis de datos no estructurados y aplicaciones de inteligencia artificial.
Prácticas profesionales y salida laboral
El último cuatrimestre está destinado a una práctica profesional que se articula con pasantías en organizaciones. Esa instancia permite que los estudiantes se involucren en equipos reales de trabajo y apliquen los conocimientos desarrollados durante la carrera.
Si bien ninguna institución garantiza un puesto laboral específico, la tecnicatura responde a un mercado que demanda perfiles con dominio de herramientas digitales, capacidad analítica y habilidades para gestionar información en distintos sectores.