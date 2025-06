Caponio le respondió a Lobo Chaklián: "No todos los baches en la ciudad son culpa nuestra"

El funcionario provincial apuntó directamente contra Lobo Chaklián, al que acusó de poner “carteles falsos” en obras que no corresponden a la SAT. “Están apareciendo carteles rojos por la ciudad que dicen ‘Obra de la SAT’, pero no son nuestros. Eso es manipulación, y los usan para culparnos por arreglos que no realizamos”, denunció.