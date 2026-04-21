Investigan el móvil del crimen de un jubilado en Tafí Viejo

El sábado por la noche, los cuatro adolescentes se presentaron en la comisaría de Los Pocitos. Les dijeron a los policías que estaban involucrados en la muerte de un jubilado en Tafí Viejo. Antes de que se cumplieran 24 horas de su presentación, un juez de Niños, Niñas y Adolescentes les dictó la prisión preventiva y tres de ellos -el cuarto no fue procesado por ser inimputable- fueron trasladados al Instituto Cura Brochero, ubicado en el penal de Benjamín Paz. Los acusados no contaron detalles de lo sucedido, por lo que los investigadores tratan de establecer cómo ocurrió el crimen.