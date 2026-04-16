Becas Progresar: alumnos de la capital podrán inscribirse y acceder al beneficio

La Secretaría de Comunicación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que inscribirán estudiantes para las Becas Progresar en los Centros Integradores Comunitarios de la capital. Serán seis los puntos de la capital en los que se instalará personal específico para hacer este trámite, que ofrece un ingreso mensual mínimo para ayudar a alumnos de todos los niveles a continuar sus estudios.