Becas Progresar: alumnos de la capital podrán inscribirse y acceder al beneficio

Resumen para apurados
- El municipio de San Miguel de Tucumán lanzó un operativo en seis centros comunitarios para inscribir a alumnos en las Becas Progresar y asegurar su acceso al beneficio estudiantil.
- La asistencia gratuita se brinda en los CIC locales de 8 a 13 h. El programa del Ministerio de Capital Humano exige ser alumno regular y cumplir con límites de ingresos familiares.
- Esta iniciativa municipal busca mitigar fallas en el sistema de inscripción online y garantizar que la ayuda económica llegue a los sectores más vulnerables de la capital tucumana.
La Secretaría de Comunicación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que inscribirán estudiantes para las Becas Progresar en los Centros Integradores Comunitarios de la capital. Serán seis los puntos de la capital en los que se instalará personal específico para hacer este trámite, que ofrece un ingreso mensual mínimo para ayudar a alumnos de todos los niveles a continuar sus estudios.
En los CIC, la Municipalidad dará asesoramiento gratuito a los interesados en aplicar a las becas dependientes del Ministerio de Capital Humano. Esta está destinada a acompañar a quienes buscan finalizar la educación obligatoria, continuar estudios superiores o formarse profesionalmente, mediante el otorgamiento de becas.
Inscripción Becas Progresar: cuándo y dónde se brindará asistencia
El servicio gratuito se ofrecerá de lunes a viernes de 8 a 13 en los seis CIC municipales:
- Vial III: Benigno Vallejo al 3800
- Oeste II: Félix de Olazábal 1550
- Los Chañaritos: Alem al 3800
- Creadores de Esperanza: Perú y San Miguel
- Parque Sur: Jujuy al 400
- Adolfo de la Vega: Adolfo de la Vega 550
Requisitos para aplicar a las Becas Progresar
Progresar Nivel Obligatorio - 27 de marzo al 24 de abril
- Ser estudiante de nivel secundario
- Edad: 16 a 24 años
- Nacionalidad argentina o residencia legal mínima de 2 años + DNI
- Ingresos del grupo familiar: hasta 3 SMVM
- Ser alumno regular
- Cumplir condiciones académicas del programa
- Participar en actividades complementarias
- Esquema de vacunación completo o en curso
- Ser estudiante terciario, universitario o de enfermería.
- Edad: Ingresantes: 17 a 24 años / Avanzados: hasta 30 años / Enfermería: sin límite de edad
- Nacionalidad argentina o residencia legal mínima de 5 años + DNI
- Ingresos familiares: hasta 3 SMVM
- Haber terminado el secundario sin adeudar materias
- Estar inscripto o cursando en universidades públicas o institutos superiores (técnicos o docentes)
- Cumplir condiciones académicas
- Participar en actividades del programa
- Esquema de vacunación completo o en curso
- Nacionalidad argentina o residencia legal mínima de 2 años + DNI
- Edad: 18 a 24 años / Hasta 35 años si no tiene trabajo formal
- Ingresos familiares: hasta 3 SMVM
- Estar cursando un trayecto de formación profesional validado por el INET y el CoNETyP