Destacaron al azúcar como complejo exportador en un bimestre récord para la agroindustria

Resumen para apurados
- En el primer bimestre de 2026, la Secretaría de Agricultura informó que 10 sectores agroindustriales argentinos lograron exportaciones récord, sumando 10,2 millones de toneladas.
- El incremento fue impulsado por complejos como trigo (+92%), girasol y azúcar, diversificando destinos hacia Chile, EE.UU. y China bajo un análisis estadístico del Indec.
- Estos resultados consolidan la competitividad global de la agroindustria argentina y demuestran una matriz exportadora federal con impacto positivo en todas las regiones del país.
La Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que, en el primer bimestre de 2026, 10 complejos productivos lograron volúmenes récord de exportaciones para los últimos 10 años, de acuerdo con datos analizados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional en base a estadísticas de Indec.
En conjunto, estos sectores representaron 10,2 millones de toneladas, equivalentes al 55% del total exportado por la agroindustria, con un valor de U$S3.211 millones para este período.
En función del volumen exportado, y respecto de 2025, se destacaron los complejos (que incluyen productos primarios y sus derivados) de: Trigo (+92%); Cebada (+32%); Girasol (+249%); Pesca y Acuicultura (+14%); Forrajeras (+132%); Azúcar (+43%); Productos lácteos (+19%); Apicultura (+60%); Ovinos (+38%) y Aromáticas y especias (+30%).
Los productos dentro de cada complejo que explicaron estos incrementos son: en el caso del trigo, el aumento de la venta de granos que casi duplicaron las exportaciones respecto de 2025; en la pesca, el crecimiento se debe a un aumento de las ventas de moluscos y crustáceos; en la cebada, los granos y la malta; en el caso de girasol el crecimiento se dio en semillas, aceites y subproductos; en forrajeras por las ventas de alfalfa y otras forrajeras; en los lácteos los aumentos se observaron en leche en polvo y quesos; en ovinos por la lana y la carne; y en aromáticas por los incrementos de orégano y semillas de coriandro.
Las exportaciones tuvieron distintos destinos de venta, de acuerdo con la cadena analizada. La miel se exportó a Estados Unidos, Alemania y España. El azúcar tuvo como destino Chile y Estados Unidos. Las aromáticas y especias, Sri Lanka, Brasil y Chile. La cebada fue a Arabia Saudita, Brasil y Jordania. Las forrajeras fueron a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y China.
El girasol se exportó a India, Países Bajos y Bulgaria. Los productos lácteos se destinaron a Brasil y Argelia. Los ovinos se exportaron a China, Italia y Turquía. Los productos de la pesca a China, España y Tailandia y el trigo a Vietnam, Bangladesh e Indonesia.
"El análisis evidencia una diversificación de mercados y productos, consolidando el posicionamiento de la agroindustria argentina en el mundo. Todas las regiones productivas del país están representadas en esta matriz exportadora, lo que refuerza la competitividad y el alcance global del sector", señaló Agricultura en un comunicado.