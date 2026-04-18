El Senasa reunió a operadores ligados a la exportación granaria

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) convocó a un encuentro de trabajo a los principales actores del ámbito privado en la operatoria de comercio exterior en los puertos vinculados a la exportación granaria ubicados en Santa Fe, en Buenos Aires y en Entre Ríos, con vistas a la campaña de cosecha gruesa próxima a comenzar.
Desarrollada en la sede central del organismo, de la reunión participaron entidades ligadas al comercio exterior y operadores de granos (cereales y oleaginosas) para propiciar una mejora continua en el sistema de control de aptitud de carga y procedimiento de supervisión y acciones específicas oficiales sobre buques.
Se abordaron temas operativos en los puertos, la atención de buques en cuanto al Sistema de Gestión de Bodegas, al Programa de Residuos Regulados (PRR) y a las regulaciones atenientes a las terminales portuarias, con el objetivo de dialogar acerca de aspectos a simplificar y mejorar.
Se destacó que el Senasa, sin dejar de lado su rol y la rigurosidad técnica que requiere dar garantías de sanidad e inocuidad en la certificación de exportaciones de productos y subproductos, busca detectar puntos de demoras y de retrasos, a los fines de promover una logística ágil y dinámica en la operatividad de los puertos.
Durante el encuentro se informó que en el primer trimestre de 2026 el SIG Bodegas del Senasa consignó el ingreso de 630 buques en 18 puertos y 41 terminales, y se realizaron 912 inspecciones por parte de las entidades certificadoras.
Asimismo, se planteó la mejora de la matriz de riesgo que utiliza el Senasa para realizar una evaluación y determinar las supervisiones y se asumió el compromiso de que la acción sobre los buques se aborde transversalmente desde lo sanitario, a fin de agilizar los controles sobre programas oficiales que aplican a los buques (aviso de llegada, aptitud de bodegas, residuos regulados, Lymantria).
También se dialogó acerca de la incorporación de la vigencia de cinco días para el certificado, las mejoras continuas dentro del SIG Bodegas en cuanto a la especificación de las características de las bodegas que fueron inspeccionadas, la necesidad de simplificación normativa asociada a la Resolución 215/2024 de Terminales de Carga y sobre el fortalecimiento de la información estadística y de la gestión de los datos.
Participaron representantes de la Red Marítima Anticorrupción -que nuclea a 230 empresas de la cadena de transporte marítimo a nivel global-, de la Cámara de Exportadores de Cereales y Oleaginosas, el Centro de Navegación Argentina -que representa a todas las agencias marítimas del país-, de las entidades certificadoras de bodegas, de Cofco International Argentina y del Consorcio de Puertos Privados de Argentina.
En tanto que por el Senasa, la directora nacional de Operaciones, el coordinador general de Fronteras y Barreras Sanitarias, agentes de las direcciones nacionales de Inocuidad, de Protección Vegetal y los directores de los centros regionales Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires Norte y Sur y sus referentes operativos.