El Senasa reunió a operadores ligados a la exportación granaria

También se dialogó acerca de la incorporación de la vigencia de cinco días para el certificado, las mejoras continuas dentro del SIG Bodegas en cuanto a la especificación de las características de las bodegas que fueron inspeccionadas, la necesidad de simplificación normativa asociada a la Resolución 215/2024 de Terminales de Carga y sobre el fortalecimiento de la información estadística y de la gestión de los datos.