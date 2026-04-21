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El Gobierno dio el puntapié para convertir Campo Norte en un nuevo parque

Comenzaron los trabajos de limpieza y desmalezamiento en el predio de casi 20 hectáreas. Las ideas que se barajan para este pulmón verde.

OPERARIOS EN MÁQUINAS. Comenzaron los trabajos de limpieza en Campo Norte. Foto: Prensa Obras Públicas OPERARIOS EN MÁQUINAS. Comenzaron los trabajos de limpieza en Campo Norte. Foto: Prensa Obras Públicas
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán inició la limpieza de 20 hectáreas en Campo Norte, San Miguel de Tucumán, para transformar el predio en un nuevo parque y pulmón verde provincial.
  • Maquinaria de Obras Públicas comenzó el desmalezamiento del predio. El proyecto surge como una respuesta para recuperar un espacio clave que se encontraba en desuso ambiental.
  • La iniciativa busca revalorizar la zona norte de la capital tucumana. Se proyecta que el nuevo parque mejore la calidad ambiental y ofrezca un espacio recreativo de gran escala.
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