El Gobierno dio el puntapié para convertir Campo Norte en un nuevo parque

OPERARIOS EN MÁQUINAS. Comenzaron los trabajos de limpieza en Campo Norte. Foto: Prensa Obras Públicas
Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán inició la limpieza de 20 hectáreas en Campo Norte, San Miguel de Tucumán, para transformar el predio en un nuevo parque y pulmón verde provincial.
- Maquinaria de Obras Públicas comenzó el desmalezamiento del predio. El proyecto surge como una respuesta para recuperar un espacio clave que se encontraba en desuso ambiental.
- La iniciativa busca revalorizar la zona norte de la capital tucumana. Se proyecta que el nuevo parque mejore la calidad ambiental y ofrezca un espacio recreativo de gran escala.
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