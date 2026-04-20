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Advertencia de Arriazu a Milei: el desempleo en el Conurbano es el principal "cuello de botella" del plan económico

El economista resaltó que la transformación productiva destruye empleos industriales más rápido de lo que los sectores dinámicos pueden crearlos.

CONCEPTO. Arriazu ofreció una conferencia de BlackToro Asset Management. CONCEPTO. Arriazu ofreció una conferencia de "BlackToro Asset Management". LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Ricardo Arriazu advirtió que el desempleo en el Conurbano es el mayor riesgo para el plan de Javier Milei, ya que la caída industrial es más rápida que el crecimiento del sector.
  • El modelo impulsa energía y minería, pero golpea industria y comercio en el AMBA. Arriazu sugiere bajar tasas de interés y activar compensaciones para mitigar el daño social.
  • El éxito del plan depende de superar el bache social ante posibles tensiones electorales. Aunque crecen las expectativas, la sostenibilidad exige mitigar el impacto en el empleo.
Resumen generado con IA

Ricardo Arriazu, uno de los economistas más respetados por el Gobierno, lanzó un fuerte llamado de atención sobre la sostenibilidad social del programa económico. Durante una conferencia de "BlackToro Asset Management", Arriazu advirtió que el Gran Buenos Aires (GBA) representa el mayor riesgo político para la gestión de Javier Milei, debido a la destrucción de puestos de trabajo en los sectores tradicionales es más veloz que la generación de nuevos empleos.

Según el especialista, el modelo actual impulsa sectores que "fabrican" divisas pero no mano de obra, como la energía, la minería y el agro. En la otra vereda, los sectores que emplean a las mayorías -industria, construcción y comercio- atraviesan un retroceso profundo, con epicentro en el AMBA. 

"La gente no tiene la culpa de haberse mudado al GBA por los incentivos de gobiernos anteriores; ahora cambian las reglas y algunos quedan en el daño", explicó al anticipar un posible "ruido político" de cara a las elecciones.

Tasas y consumo

Arriazu fue crítico con la política monetaria actual. "El Banco Central debería bajar la tasa de interés", remarcó. Además argumentó que el enfriamiento económico y las tasas altas están "planchando" la economía y aumentando la morosidad bancaria. 

Detalló que la destrucción de empleo supera la generación de nuevos puestos en la región, mientras que los datos muestran que la tasa de empleo cayó 0,7 puntos porcentuales a nivel nacional, pero la baja en el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) duplicó esa cifra. El economista también subrayó que la migración laboral hacia zonas con mayor dinamismo, como Neuquén, no ocurre al ritmo que demanda la coyuntura política.

También desmitificó el récord de consumo agregado, al señalar que está sesgado por el turismo y los bienes durables (autos y motos), mientras que el consumo masivo de los hogares sigue sin reaccionar.

Aunque elevó las probabilidades de éxito del plan del 30% al 50%, Arriazu subrayó que el futuro de "Argentina potencia" (con exportaciones energéticas de U$S 32.000 millones para 2030) dependerá de superar el bache social inmediato. Para ello, reclamó políticas de compensación activas, como el seguro de desempleo y obra pública focalizada, herramientas que -según su visión- el Gobierno aún no activa con eficacia.

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