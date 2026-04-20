Advertencia de Arriazu a Milei: el desempleo en el Conurbano es el principal "cuello de botella" del plan económico

Ricardo Arriazu, uno de los economistas más respetados por el Gobierno, lanzó un fuerte llamado de atención sobre la sostenibilidad social del programa económico. Durante una conferencia de "BlackToro Asset Management", Arriazu advirtió que el Gran Buenos Aires (GBA) representa el mayor riesgo político para la gestión de Javier Milei, debido a la destrucción de puestos de trabajo en los sectores tradicionales es más veloz que la generación de nuevos empleos.