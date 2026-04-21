La Iglesia advirtió al Gobierno: "Cuidado con que el Estado se retire de los barrios porque avanza el narcotráfico"

García Cuerva resaltó que la postura de la Iglesia no es una reacción coyuntural, sino una misión histórica. "No es por este gobierno o el anterior; siempre ha sido la misma tesitura: estar al lado de los que más sufren", resaltó. En ese sentido, recordó que la Conferencia Episcopal mantiene la alerta por la situación crítica de jubilados y personas con discapacidad.