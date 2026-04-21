La Iglesia advirtió al Gobierno: "Cuidado con que el Estado se retire de los barrios porque avanza el narcotráfico"

Resumen para apurados
- El arzobispo García Cuerva advirtió hoy en Buenos Aires que el ajuste y retiro del Estado en barrios pobres fomenta el narcotráfico, desprotegiendo a los sectores más vulnerables.
- La Iglesia sostiene que su postura es una misión histórica y no coyuntural. Denuncia que la falta de presencia estatal deja vacíos que ocupan el tráfico de armas y el crimen.
- Se insta a un Estado presente e inteligente junto a entidades sociales. El prelado también destacó que una visita del Papa Francisco sería clave para unir al pueblo argentino.
El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, lanzó una dura advertencia sobre las consecuencias sociales del ajuste y el repliegue estatal en las zonas más postergadas. Para el prelado, la presencia del Estado es la única "garantía para que los más vulnerables accedan a derechos sociales" y su ausencia solo facilita el avance del crimen organizado.
"Cuando el Estado se retira de los barrios más pobres, no es que no pasa nada: lo que sucede es que avanza el narcotráfico, la violencia, el tráfico de armas y las propuestas facilistas para los jóvenes", afirmó García Cuerva en declaraciones radiales.
Aunque evitó calificar directamente la gestión de Javier Milei, el arzobispo fue enfático al pedir un Estado "presente e inteligente" que trabaje junto a las organizaciones sociales.
García Cuerva resaltó que la postura de la Iglesia no es una reacción coyuntural, sino una misión histórica. "No es por este gobierno o el anterior; siempre ha sido la misma tesitura: estar al lado de los que más sufren", resaltó. En ese sentido, recordó que la Conferencia Episcopal mantiene la alerta por la situación crítica de jubilados y personas con discapacidad.
Además, se refirió a la esperada visita del Papa a la Argentina. Si bien se mantuvo cauto, expresó su entusiasmo. "Ojalá se concrete, sería una oportunidad para que todo el pueblo argentino se reciba unido", dijo.