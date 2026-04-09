La CGT impulsa una convocatoria con la Iglesia en medio de la tensión por la reforma laboral

En paralelo, la Unión Industrial Argentina (UIA) solicitó intervenir en la causa al advertir que la decisión judicial afecta el funcionamiento de las empresas. En la cámara empresaria rechazan que la reforma implique una pérdida de derechos laborales, en contraposición a la postura de la CGT que fue avalada hasta ahora por la Justicia nacional. Todo indica que la disputa escalará hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), un terreno que genera incertidumbre dentro del sindicalismo, consignó el diario "Ámbito".