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La CGT impulsa una convocatoria con la Iglesia en medio de la tensión por la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo analiza organizar un acto conjunto el 30 de abril para visibilizar la crisis social, mientras redefine su estrategia tras el fallo que frenó la reforma laboral y la apelación del gobierno de Milei.

BUENOS AIRES. La CGT analiza su acciones contra la reforma laboral. BUENOS AIRES. La CGT analiza su acciones contra la reforma laboral.
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • La CGT organiza un acto con la Iglesia el 30 de abril en Buenos Aires para visibilizar la crisis social y resistir la reforma laboral de Milei tras lograr un amparo judicial.
  • Tras el fallo que suspendió 83 artículos de la reforma, el Gobierno apeló y la UIA intervino. El sindicalismo busca dilatar la aplicación de la ley mediante una ofensiva judicial.
  • La disputa llegará a la Corte Suprema en un clima de alta tensión social. La central obrera apuesta a una alianza multisectorial para construir una alternativa política a futuro.
Resumen generado con IA

La Confederación General del Trabajo (CGT) logró un respiro tras el fallo judicial que la semana pasada suspendió 83 de los 218 artículos de la reforma laboral, una decisión que frenó buena parte de su implementación y le dio margen para reorganizar su estrategia. Sin embargo, en la central sindical advirtieron que se trata de un escenario transitorio y se preparan para una disputa prolongada en el ámbito judicial.

Este jueves, la conducción de la CGT se reunirá para analizar los próximos pasos frente a la apelación presentada por el gobierno de Javier Milei contra la resolución del juez Raúl Horacio Ojeda

En el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) sostienen que el fallo fue dictado por un magistrado incompetente, sin un caso concreto y con un alcance que consideran ilegal, al suspender una ley del Congreso nacional con efectos generales.

En paralelo, la Unión Industrial Argentina (UIA) solicitó intervenir en la causa al advertir que la decisión judicial afecta el funcionamiento de las empresas. En la cámara empresaria  rechazan que la reforma implique una pérdida de derechos laborales, en contraposición a la postura de la CGT que fue avalada hasta ahora por la Justicia nacional. Todo indica que la disputa escalará hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), un terreno que genera incertidumbre dentro del sindicalismo, consignó el diario "Ámbito".

Los puntos

La respuesta al avance judicial de la administración libertaria será uno de los ejes del encuentro cegetista, donde también se revisarán los distintos amparos impulsados por gremios. Esta estrategia ya mostró resultados: la Unión de Docentes Argentinos logró frenar el artículo 101, que declaraba a la educación como servicio esencial y limitaba, en la práctica, el derecho a huelga del sector.

En la central obrera reconocen que esta batería de presentaciones busca dilatar la aplicación de la reforma laboral. Aunque no lo expresan públicamente, en el ámbito sindical admiten que una reversión de fondo dependerá de un cambio político en las elecciones de 2027.

En ese marco, uno de los secretarios generales de la CGT, Jorge Sola, planteó la necesidad de avanzar en una propuesta integral: “Es momento de dejar de poner el foco en posibles candidaturas y avanzar en la construcción de un proyecto de país serio, con desarrollo, producción y empleo”.

La situación social también formará parte del temario. La caída del consumo y el cierre de empresas preocupan a la dirigencia sindical, que anticipa un escenario más complejo en los próximos meses. En ese contexto, se analizará la organización de una actividad conjunta con la Iglesia para el 30 de abril, en la antesala del Día del Trabajador.

La iniciativa incluiría una misa y un encuentro multisectorial con participación de gremios, empresarios y organizaciones civiles, con el objetivo de visibilizar el impacto de la crisis económica en distintos sectores.

Temas Buenos AiresCorte Suprema de Justicia de la NaciónConfederación General del TrabajoPoder Judicial de la NaciónIglesia CatólicaGobierno nacionalArgentinaJavier Milei
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