Fanatismo y terror en Teotihuacán: quién era el tirador que mató a una turista e hirió a 13 personas

La escena del crimen estuvo distribuida en los tres niveles de la pirámide. En el primer descanso fue hallado el cuerpo de la mujer canadiense; en el segundo, evidencias de la obsesión del atacante con asesinos en masa y simbología nazi; y en la cima, el cuerpo de Jasso Ramírez junto a un revólver, un cuchillo táctico y una mochila con libros.