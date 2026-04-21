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Luis Brandoni: cómo fue la caída en su casa que complicó su salud y terminó en su muerte

El empresario teatral Carlos Rottemberg contó cómo fue el accidente doméstico que sufrió Luis Brandoni, el golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural y cómo evolucionó su estado de salud hasta su fallecimiento.

Luis Brandoni murió a los 86 años Luis Brandoni murió a los 86 años Cadena 3
Por Mercedes Mosca Hace 43 Min

Resumen para apurados

  • El actor Luis Brandoni murió a los 86 años tras sufrir una caída en su hogar de Buenos Aires el 11 de abril, lo que le provocó un hematoma subdural que terminó siendo fatal.
  • El accidente ocurrió al caer de una silla de escritorio. Aunque los médicos esperaban una mejora, el cuadro se agravó días después y el actor perdió la conciencia antes de morir.
  • El deceso genera gran conmoción en la cultura y política argentina. Su despedida en la Legislatura porteña simboliza el fin de un legado fundamental para el espectáculo nacional.
Resumen generado con IA

La muerte de Luis Brandoni generó conmoción en el ámbito cultural y político. En medio de los preparativos para su despedida en la Legislatura porteña, el empresario teatral Carlos Rottemberg dio detalles sobre el episodio que desencadenó su muerte y aclaró versiones que circularon en los primeros días.

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Según explicó, desde el inicio la familia descartó que se tratara de un ACV y sostuvo que todo comenzó a partir de un accidente doméstico ocurrido el sábado 11 de abril en la vivienda del actor. Tras el golpe, fue internado de inmediato y, en un primer momento, el cuadro presentaba un pronóstico favorable, ya que se esperaba que el hematoma subdural se reabsorbiera con el correr de los días.

El accidente en su casa y el deterioro de su salud

De acuerdo con el relato de Rottemberg, el hecho ocurrió mientras Brandoni se preparaba para salir a cenar. El actor se encontraba sentado en una silla de escritorio con ruedas cuando sufrió una caída que provocó un fuerte golpe en la cabeza contra un mueble.

Ese impacto derivó en la formación de un hematoma subdural, una condición que inicialmente no encendió todas las alarmas médicas. Sin embargo, con el paso de los días, la evolución dejó de ser favorable y hacia mitad de semana su estado comenzó a agravarse.

El productor también señaló que, a partir de ese momento, se produjo un quiebre en la evolución del cuadro. Incluso, reveló que el actor dejó de reconocer a personas cercanas, lo que marcó un antes y un después en su estado de salud. Frente a ese escenario, se optó por restringir la información pública para preservar tanto al propio Brandoni como a su entorno familiar.

La noticia de su muerte a los 86 años cierra así un capítulo doloroso que comenzó con un accidente inesperado y que, pese a un inicio con perspectivas alentadoras, terminó con un desenlace fatal.

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