Luis Brandoni: cómo fue la caída en su casa que complicó su salud y terminó en su muerte

Según explicó, desde el inicio la familia descartó que se tratara de un ACV y sostuvo que todo comenzó a partir de un accidente doméstico ocurrido el sábado 11 de abril en la vivienda del actor. Tras el golpe, fue internado de inmediato y, en un primer momento, el cuadro presentaba un pronóstico favorable, ya que se esperaba que el hematoma subdural se reabsorbiera con el correr de los días.