Guillermo Francella, devastado por la muerte de Luis Brandoni: "Estoy deshecho"

En su recuerdo, también destacó una de las facetas más marcadas de Brandoni: su compromiso con la realidad del país. “Él siempre hablaba de que quería que el país esté bien. Estaba tan comprometido. Era su prioridad”, afirmó. Y evocó con afecto una postal cotidiana: “El chupete para dormir de él era la discusión política. Estábamos en el motorhome y todo el día con el diario. ‘¿Qué me contás de esto, Guillermo?’, me decía”.