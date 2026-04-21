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La ONU recibe acusaciones contra soldados por violaciones en Haití
La ONU recibe acusaciones contra soldados por violaciones en Haití
21 Abril 2026

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Naciones Unidas recibió cuatro denuncias de “explotación y abusos sexuales” que involucran a miembros de la misión dirigida por Kenia en Haití, informó el portavoz del secretario general de la organización, Stéphane Dujarric.

Se tratan de la violación de una menor de 12 años de edad y de dos adolescentes de 16 años, así como de violencia sexual (no especificada) contra una joven de 18 años.

Aunque la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MASS) -desplegada en 2024 y actualmente en proceso de retiro- no es una misión de la ONU, tiene un mandato del Consejo de Seguridad para apoyar a la policía haitiana en la lucha contra las pandillas.

La MASS está en proceso de ser reemplazada por la nueva Fuerza de represión de las pandillas (FRG). La actual misión llegó a tener más de 1.000 soldados, la mayoría de ellos provenientes de Kenia.

Dujarric indicó que la Oficina para los Derechos Humanos “monitorea, documenta y hace seguimiento a las denuncias de explotación y abuso”.

“Es importante que cada acusación sea completamente investigada por las autoridades nacionales del país en el que operan los soldados”, agregó.

Explotación y abusos

En un informe que da cuenta de los casos de explotación y abusos sexuales, la organización de las Naciones Unidas señaló que “todas las acusaciones fueron consideradas fundamentadas tras las investigaciones”.

El viernes, Human Rights Watch llamó la atención sobre dicho reporte, y solicitó a la nueva fuerza que llegará a Haití, para la que Chad desplegará 1.500 hombres, “tener salvaguardias más sólidas para prevenir futuras violaciones”.

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“Las mujeres y niñas en Haití enfrentan una violencia sexual generalizada. Las fuerzas internacionales enviadas para ayudar a restaurar la seguridad no deberían agravar el abuso”, indicó la ONG en un comunicado.

No es la primera vez que miembros de una misión internacional en Haití son objeto de este tipo de denuncias. Cascos azules de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, desplegada entre 2004 y 2017, también fueron acusados de violencia sexual.

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