Ataques contra pandillas en Haití dejan 1.200 muertos

HRW entrevistó a víctimas y familiares de fallecidos en un ataque el 20 de septiembre de 2025. El ataque se llevó a cabo cerca de un club deportivo en uno de los barrios más empobrecidos de la capital, Simon Pelé, donde una banda del mismo nombre había convocado a niños y adultos para una distribución de regalos. Nueve niños de entre tres y 12 años fallecieron al estallar un dron en el lugar. También murieron 10 adultos sin vínculo aparente con el grupo criminal.