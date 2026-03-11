Secciones
Mundo

Ataques contra pandillas en Haití dejan 1.200 muertos
Ataques contra pandillas en Haití dejan 1.200 muertos
Hace 4 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- Los ataques con drones contra bandas criminales en Haití causaron más de 1.200 muertos el último año, dice un informe publicado por la Human Rights Watch (HRW), que denuncia en particular una masacre de niños.

Las fuerzas de seguridad del gobierno provisional del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, que asumió en febrero respaldado por Estados Unidos, llevan a cabo estos ataques para restablecer el orden público en un país devastado por la pobreza y bajo dominio de las pandillas.

Según los datos procedentes de varias fuentes examinadas por HRW, al menos 1.243 personas murieron por drones explosivos durante 141 operaciones entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026, entre ellas al menos 43 adultos que aparentemente no pertenecían a grupos criminales y 17 niños.

Los drones fueron proporcionados por una empresa privada, Vectus Global, con la autorización especial del Departamento de Estado estadounidense, indica el informe. “Decenas de personas, incluidos muchos niños, han sido asesinadas y heridas en letales operaciones con drones”, declaró Juanita Goebertus, directora de la División Américas de HRW, citada en un comunicado.

En caos

Haití, y en especial la capital Puerto Príncipe, vive en caos, a causa de las luchas entre bandas criminales, que cometen a diario robos, violaciones y saqueos.

El país más pobre de América no tiene elecciones desde 2016 y el gobierno de transición, que debe organizar comicios legislativos y presidenciales en los próximos meses, no consigue frenar la violencia armada.

Haití, en punto de no retorno por la violencia de pandillas

Haití, en punto de no retorno por la violencia de pandillas

HRW entrevistó a víctimas y familiares de fallecidos en un ataque el 20 de septiembre de 2025. El ataque se llevó a cabo cerca de un club deportivo en uno de los barrios más empobrecidos de la capital, Simon Pelé, donde una banda del mismo nombre había convocado a niños y adultos para una distribución de regalos. Nueve niños de entre tres y 12 años fallecieron al estallar un dron en el lugar. También murieron 10 adultos sin vínculo aparente con el grupo criminal.

Temas Haití
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Volver a casa para apalabrar el mundo: el taller donde la literatura rompe miedos
1

Volver a casa para "apalabrar el mundo": el taller donde la literatura rompe miedos

Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán
2

Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán

Una invitación a recorrer los “Mundos íntimos” de la fotografía
3

Una invitación a recorrer los “Mundos íntimos” de la fotografía

Disparen contra Morrissey
4

Disparen contra Morrissey

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída
5

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán
6

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán

Más Noticias
Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Violentó a una mujer y a su hijo para robarles la moto en la que circulaban

Violentó a una mujer y a su hijo para robarles la moto en la que circulaban

Quién es Mojtaba Jamenei, nuevo conductor del régimen iraní

Quién es Mojtaba Jamenei, nuevo conductor del régimen iraní

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída

Volver a casa para apalabrar el mundo: el taller donde la literatura rompe miedos

Volver a casa para "apalabrar el mundo": el taller donde la literatura rompe miedos

Comentarios