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Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 21 de abril

Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 21 de abril
Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 21 de abril se presentará con condiciones inestables en Tucumán, con lluvias aisladas a lo largo de toda la jornada y temperaturas moderadas.

De acuerdo a los datos oficiales, la temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% durante todo el día, por lo que no se descartan lloviznas intermitentes desde la madrugada hasta la noche.

El informe también indica que los vientos soplarán del sector sur y sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora, en un contexto de elevada humedad y cielo mayormente cubierto.

Las condiciones se enmarcan en una semana con predominio de nubosidad y lluvias débiles en la provincia, un patrón habitual para esta época del año en el norte argentino, con jornadas frescas y alta humedad ambiente.

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