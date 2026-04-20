Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 21 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 21 de abril se presentará con condiciones inestables en Tucumán, con lluvias aisladas a lo largo de toda la jornada y temperaturas moderadas.
De acuerdo a los datos oficiales, la temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% durante todo el día, por lo que no se descartan lloviznas intermitentes desde la madrugada hasta la noche.
El informe también indica que los vientos soplarán del sector sur y sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora, en un contexto de elevada humedad y cielo mayormente cubierto.
Las condiciones se enmarcan en una semana con predominio de nubosidad y lluvias débiles en la provincia, un patrón habitual para esta época del año en el norte argentino, con jornadas frescas y alta humedad ambiente.