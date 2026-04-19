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Tucumán: cómo estará el tiempo este lunes 20 de abril, según el SMN

Para estar preparado.

LLUVIOSO. El pronóstico extendido anticipa un día pasado por agua en Tucumán. LLUVIOSO. El pronóstico extendido anticipa un día pasado por agua en Tucumán. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronostica lluvias intensas y cielo nublado para este lunes 20 de abril en Tucumán, con una probabilidad de precipitaciones del 80% durante gran parte de la jornada.
  • La jornada presentará temperaturas entre 17°C y 21°C con vientos del sur. Este clima otoñal húmedo incluye lloviznas persistentes y una elevada sensación de humedad en la región.
  • Se recomienda precaución al circular y el uso de paraguas. Estas condiciones inestables forman parte de un frente que afecta al país con futuros descensos de temperatura.
Resumen generado con IA

El inicio de la semana en Tucumán llegará con condiciones inestables y protagonismo de la lluvia. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada mayormente nublada, con precipitaciones durante gran parte del día.

Para este lunes 20 de abril, el tiempo estará marcado por cielo cubierto y lluvias persistentes, con una probabilidad de precipitaciones alta, cercana al 70% u 80% en distintos momentos de la jornada.

Temperatura y condiciones

Mínima: alrededor de 17° a 18°C

Máxima: cerca de 21°C

Sensación térmica: fresca y húmeda

Humedad: elevada, con ambiente cargado

Las condiciones serán típicas de un período otoñal húmedo en la provincia, con un leve descenso de la temperatura respecto a días anteriores.

Cómo evoluciona el día

Madrugada y mañana: lluvias y posibles tormentas aisladas

Tarde: continuidad de precipitaciones, algunas intermitentes

Noche: cielo cubierto con lloviznas

El viento soplará leve a moderado, predominando del sector sur o sudeste, lo que contribuirá a mantener el ambiente fresco e inestable.

 Recomendaciones

El SMN sugiere tener precaución ante la persistencia de lluvias:

Llevar paraguas o piloto

Evitar actividades al aire libre prolongadas

Estar atentos a posibles actualizaciones del pronóstico.


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