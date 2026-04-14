Tormentas fuertes en Tucumán: recomendaciones clave para prevenir riesgos

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para hoy en Tucumán, advirtiendo sobre lluvias intensas, ráfagas y posible granizo con el fin de prevenir accidentes.
- El fenómeno incluye vientos de 60 km/h y descargas eléctricas. Las autoridades sugieren no circular, limpiar desagües y asegurar objetos sueltos para evitar daños materiales.
- Estas tormentas son recurrentes en la región, por lo que la responsabilidad ciudadana es vital. El impacto climático exige un monitoreo constante de los canales oficiales.
En una jornada marcada nuevamente por la inestabilidad climática, Tucumán se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno, que ya se hizo sentir en distintos puntos de la provincia con lluvias persistentes, obliga a extremar precauciones, especialmente durante la mañana, cuando se espera el mayor impacto.
El organismo anticipó precipitaciones intensas en cortos períodos, acompañadas por ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente e incluso caída ocasional de granizo. En este contexto, las autoridades recomiendan adoptar medidas preventivas para evitar accidentes y daños materiales.
Qué hacer antes y durante la tormenta
Ante un escenario de lluvias fuertes y viento, la principal recomendación es limitar la circulación. Evitar salir de casa reduce significativamente los riesgos, sobre todo en zonas donde pueden producirse anegamientos o caída de ramas y postes.
También se aconseja no sacar la basura y mantener limpios los desagües, para facilitar el escurrimiento del agua y prevenir inundaciones. En viviendas con antecedentes de filtraciones, es clave revisar techos y canaletas.
Dentro del hogar, se recomienda desconectar los electrodomésticos para evitar daños por posibles descargas eléctricas. Si el agua ingresa a la vivienda, es importante cortar el suministro eléctrico de manera preventiva.
Otro punto central es asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, chapas o muebles livianos, especialmente en patios, balcones y terrazas.
En la vía pública
Quienes deban salir, pese a las recomendaciones, deben evitar circular por calles inundadas o zonas cercanas a ríos y arroyos. La visibilidad reducida y el riesgo de corrientes de agua pueden generar situaciones peligrosas.
En caso de encontrarse al aire libre durante una tormenta eléctrica, es fundamental buscar refugio inmediato en un lugar cerrado, como una vivienda o un vehículo. No es seguro permanecer bajo árboles o estructuras metálicas.
Un fenómeno recurrente
Las tormentas intensas se han vuelto frecuentes en los últimos meses en la provincia, con alertas que se repiten semana a semana. Si bien la actual es de nivel amarillo —la más baja dentro de la escala del sistema de alertas—, no debe subestimarse su impacto.
El llamado de las autoridades es claro: la prevención y la responsabilidad individual son claves para atravesar estos eventos sin consecuencias graves. Mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones puede marcar la diferencia en jornadas como la de hoy.