Tormentas fuertes en Tucumán: recomendaciones clave para prevenir riesgos

En una jornada marcada nuevamente por la inestabilidad climática, Tucumán se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno, que ya se hizo sentir en distintos puntos de la provincia con lluvias persistentes, obliga a extremar precauciones, especialmente durante la mañana, cuando se espera el mayor impacto.