La llamativa explicación de Darío Herrera tras no cobrar penal para River en el cierre del Superclásico

Resumen para apurados
- El árbitro Darío Herrera no sancionó penal para River ante Boca tras un contacto de Blanco sobre Martínez Quarta, alegando falta de intensidad en el cierre del Superclásico.
- En el minuto 48, River reclamó un empujón en el área. Según trascendió, Herrera interpretó que el defensor exageró la caída y mantuvo su decisión pese a las fuertes protestas.
- La polémica escala tras las críticas de Martínez Quarta hacia Herrera de cara al Mundial. El episodio alimenta el debate sobre los criterios arbitrales en el fútbol argentino.
El triunfo de Boca por 1-0 ante River en el Superclásico terminó envuelto en polémica por una acción en el cierre. En la última pelota del encuentro, futbolistas del “Millonario” reclamaron una infracción dentro del área rival sobre Lucas Martínez Quarta, aunque el árbitro Darío Herrera no marcó penal.
Después del partido trascendió la explicación del juez. Según informó el periodista Germán García Grova, Herrera entendió que el contacto de Lautaro Blanco no tuvo la intensidad suficiente para derribar al defensor riverplatense.
La interpretación arbitral fue que Martínez Quarta sintió el roce y exageró la caída. Por eso, el referí decidió no sancionar la pena máxima ni modificar su postura tras los reclamos finales.
Los jugadores de River insistieron con la protesta una vez consumada la derrota. Consideraron que Blanco desplazó al marcador central dentro del área cuando iban 48 minutos del segundo tiempo.
El cruce cara a cara con el árbitro
En medio de la discusión, Martínez Quarta encaró a Herrera y le dijo "Me extraña de vos que vas a ir al Mundial. Siempre lo mismo. No me deja jugar la pelota, es penal". El juez respondió "No, “Chino”, vos sabés que no", y dio por terminado el diálogo.