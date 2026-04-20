La llamativa explicación de Darío Herrera tras no cobrar penal para River en el cierre del Superclásico

El cruce cara a cara con el árbitro

En medio de la discusión, Martínez Quarta encaró a Herrera y le dijo "Me extraña de vos que vas a ir al Mundial. Siempre lo mismo. No me deja jugar la pelota, es penal". El juez respondió "No, “Chino”, vos sabés que no", y dio por terminado el diálogo.