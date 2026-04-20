La contundente postura de Paredes sobre el penal que reclamó River en el cierre del Superclásico

El mediocampista le quitó dramatismo al reclamo rival y respaldó la decisión tomada dentro del campo de juego. "No la había visto en vivo, estaba lleno de gente y yo estaba en el banco. Pero para mí no fue penal", aseguró. Luego, el volante campeón del mundo amplió su mirada y sostuvo que ese tipo de contactos se repiten constantemente durante los partidos sin que sean considerados infracción.