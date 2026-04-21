La muerte de Luis Brandoni, el apasionado del teatro y la política

El intérprete falleció ayer por complicaciones derivadas de un hematoma subdural en la cabeza, producto de una caída doméstica. Había cumplido 86 años el sábado, cuando ya estaba internado en terapia intensiva. Su partida implica despedir al último representante de una generación de artistas que brillaron en cine, teatro y televisión, a lo que sumó el streaming. Redondeó una carrera en la que mixturaba roles amables, emotivos y simpáticos, propios del porteño entrador y solidario, con otros más amargos y retraídos del aprovechador de pensamiento conservador y sin empatía social. “Los personajes que me gustan no son los que se parecen a mí”, sostuvo en 2001. En todos su talento discurría naturalmente, lo que le valió ser uno de los actores más convocados y confiables de la escena local desde su debut en 1962.