Dónde ver Nada, la serie de Luis Brandoni y Robert De Niro, por streaming

Nada (2023) fue una de las últimas producciones donde apareció Luis Brandoni, quien falleció este lunes 20 de abril a los 86 años, después de un hematoma subdural tras una caída en su casa. Esta miniserie fue muy aclamada por el público, tuvo reproducciones en la televisión abierta y contó con la actuación de Robert De Niro, el astro del cine estadounidense, quien nunca había participado en una producción con este formato. En este sentido, muchos se preguntan dónde se puede ver Nada, la serie de Luis Brandoni, por streaming.