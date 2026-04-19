Cayó Jorge “Pelaín” Nassif: detuvieron al presunto proveedor de drogas del sur tucumano tras meses de búsqueda
La Policía había recibido información que regresaría a su casa de Famaillá y lo atraparon. El Gobierno provincial había ofrecido $10 millones de recompensa para quienes aportaran datos sobre su ubicación.
Resumen para apurados
- La policía de Tucumán detuvo en Famaillá a Jorge “Pelaín” Nassif, el prófugo más buscado y presunto proveedor de drogas del sur provincial, tras un intenso operativo de inteligencia.
- Nassif escapó de un allanamiento previo donde hallaron cocaína con el sello del delfín. El Gobierno ofrecía $10 millones de recompensa por su captura tras meses de investigaciones.
- La caída de Nassif impacta en la red de narcomenudeo regional y reaviva el debate por sus nexos políticos, tras la destitución de su pareja en la Legislatura provincial por el caso.
Luego de haber permanecido prófugo y de ser uno de los hombres más buscados en la provincia, finalmente fue detenido Jorge “Pelaín” Nassif, señalado por la Justicia como presunto proveedor de drogas en distintas localidades del sur de Tucumán.
La captura se produce tras una intensa investigación que incluyó allanamientos, tareas de inteligencia y hasta el ofrecimiento de una recompensa millonaria por información que permitiera dar con su paradero.
De prófugo a detenido
Nassif había logrado escapar cuando las fuerzas de seguridad allanaron su vivienda en Famaillá, en un procedimiento en el que se secuestró cerca de un kilo de cocaína, balanzas de precisión y elementos vinculados al fraccionamiento y distribución de droga.
A partir de ese momento, se emitió una orden de detención y el Gobierno provincial incluso llegó a ofrecer $10 millones de recompensa para quienes aportaran datos sobre su ubicación. Sin embargo, con su reciente detención, esa instancia quedó sin efecto.
El rol que le atribuye la Justicia
Según la investigación, el acusado habría operado como proveedor de puntos de venta de droga —conocidos como “quioscos”— en ciudades como Monteros, Bella Vista, Simoca y Concepción, además de conexiones en Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
Los indicios surgieron a partir de declaraciones en una causa de narcomenudeo, que luego fueron corroboradas por tareas de la Dirección de Drogas Peligrosas (Didrop).
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que la cocaína secuestrada tenía el sello del “delfín”, una marca asociada a organizaciones narco de mayor escala en el país.
Un nombre bajo sospecha desde hace años
Nassif no era un desconocido para los investigadores. Su nombre había tomado relevancia en 2022, cuando denunció haber sido víctima de un violento episodio protagonizado por policías, en lo que se conoció como el caso de los “narcopolicías”.
Durante ese proceso judicial, uno de los condenados aseguró que el objetivo del operativo ilegal estaba vinculado a una supuesta actividad narco del ahora detenido.
A pesar de esas sospechas, en ese momento no se avanzó formalmente en una causa en su contra.
Vínculos y entorno
Durante los allanamientos más recientes, también quedó bajo la lupa su entorno cercano. En particular, se investigó a su pareja, una mujer que se desempeñaba en la Legislatura tucumana y que fue desvinculada de su cargo tras conocerse el caso.
Si bien no fue imputada, se le secuestró el teléfono celular para analizar posibles comunicaciones que pudieran aportar datos a la causa.
Cómo operaba
De acuerdo con los investigadores, Nassif llevaba adelante su actividad con un alto nivel de precaución. Su vivienda contaba con cámaras de seguridad y estaba rodeada por muros elevados.
Además, habría utilizado vehículos —principalmente motocicletas— para la distribución de la droga en distintos puntos del sur provincial.