Cambios en el Impuesto a las Ganancias: a quiénes alcanza

La Resolución General 5836/2026, publicada en el Boletín Oficial, del organismo adecuó la normativa para incluir al régimen simplificado. Los contribuyentes deberán cumplir con la determinación anual del impuesto tanto si están en el régimen general como si optaron por el esquema simplificado, siguiendo “los procedimientos, formas, plazos y condiciones” establecidos.