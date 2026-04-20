Atención jubilados: qué pasará con el bono de $70.000 que otorga Anses

Para los beneficiarios con ingresos por encima de la mínima pero inferiores a $450.319,31, el sistema liquida un monto proporcional hasta completar dicho tope. En contraste, quienes superan ese límite de ingresos en abril 2026 no perciben el bono adicional, recibiendo únicamente su haber mensual con el incremento del 2,9% ya aplicado.