Atención jubilados: qué pasará con el bono de $70.000 que otorga Anses

Resumen para apurados
- Anses confirmó para abril 2026 un aumento del 2,9% en las jubilaciones y la continuidad del bono de $70.000 para los haberes mínimos, buscando mitigar el impacto de la inflación.
- El ajuste surge del índice de precios del Indec. La jubilación mínima alcanzará los $450.319, sumando el haber y el refuerzo, mientras que las escalas superiores recibirán el 2,9%.
- La medida intenta preservar el poder adquisitivo frente al costo de vida actual. El pago conjunto de haberes y bonos es clave para la previsibilidad financiera de los beneficiarios.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un incremento del 2,9% para los haberes de abril 2026. Esta actualización surge directamente del índice de inflación que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), ajustando así los montos de acuerdo al costo de vida reciente.
En paralelo, el organismo garantiza la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para el sector de jubilados y pensionados con menores ingresos. Este refuerzo económico se liquidará en conjunto con el pago mensual actualizado, permitiendo que los beneficiarios reciban ambos montos en la misma fecha de cobro según el calendario oficial.
- Jubilación mínima: $450.319,31 ($380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $374.255,45 ($304.255,45 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $336.223,52 ($266.223,52 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión para Madres de 7 hijos: $450.319,31 ($380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Jubilación máxima: pasará de $2.487.063,95 a $2.559.188,80
Para los beneficiarios con ingresos por encima de la mínima pero inferiores a $450.319,31, el sistema liquida un monto proporcional hasta completar dicho tope. En contraste, quienes superan ese límite de ingresos en abril 2026 no perciben el bono adicional, recibiendo únicamente su haber mensual con el incremento del 2,9% ya aplicado.