Secciones
SociedadEducación

Estudiar educación en Tafí Viejo: carreras de nivel inicial, primaria y gestión educativa

La Escuela para la Innovación Educativa de la UNSE abrió su etapa de preinscripción. Hay tiempo hasta el 8 de mayo para anotarse en carreras vinculadas a la docencia y la gestión.

PENSAR EN LA ESCUELA QUE VIENE. Hay tiempo hasta el 8 de mayo para anotarse en carreras vinculadas a la docencia y la gestión. / PEXELS PENSAR EN LA ESCUELA QUE VIENE. Hay tiempo hasta el 8 de mayo para anotarse en carreras vinculadas a la docencia y la gestión. / PEXELS
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • La UNSE abrió preinscripciones en Tafí Viejo hasta el 8 de mayo para licenciaturas en educación y gestión, buscando profesionalizar docentes para los desafíos del ciclo lectivo 2026.
  • El trámite se realiza vía SIU Guaraní mediante el CEMESU Leandro Rossi. Está dirigido a docentes y profesionales de áreas afines, con trayectos de nivelación para quienes lo requieran.
  • Esta oferta académica busca jerarquizar el rol docente en Tucumán, brindando herramientas de gestión e innovación frente a las constantes demandas tecnológicas y sociales actuales.
Resumen generado con IA

Para quienes ya están frente a un aula o imaginan su futuro en educación, se abrió una nueva oportunidad. La Escuela para la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) lanzó sus preinscripciones 2026 con una oferta pensada para los desafíos actuales del sistema educativo.

La convocatoria, impulsada a través del CEMESU “Leandro Rossi”, incluye cuatro propuestas: Licenciatura en Educación Inicial, Licenciatura en Educación Primaria, Licenciatura en Gestión Educativa y la carrera de Analista en Gestión Educativa. Todas apuntan a formar profesionales con herramientas para enseñar, coordinar y transformar instituciones.

El plazo para iniciar el trámite está abierto hasta el 8 de mayo. La preinscripción se realiza de manera online a través del sistema SIU Guaraní, donde cada aspirante debe completar sus datos y descargar el formulario correspondiente.

Post Instagram

Quiénes pueden inscribirse

En el caso de la Licenciatura en Gestión Educativa, pueden postularse docentes con título superior o universitario de al menos cuatro años. También están habilitados quienes tengan formación en áreas vinculadas al ámbito educativo, como psicopedagogía, administración, abogacía o psicología. Para quienes no cumplan con la carga horaria requerida, la institución ofrece un trayecto de nivelación.

La Licenciatura en Educación Primaria, en tanto, está dirigida a quienes ya cuentan con formación docente en ese nivel o áreas afines. Se exige una carga mínima de 2600 horas y cuatro años de cursado, aunque también se contemplan instancias de adecuación académica.

Claves para completar la preinscripción

Desde la organización recomiendan usar un correo personal de Gmail para completar el proceso, ya que será el canal oficial de comunicación. También es clave ingresar los datos tal como figuran en el DNI y recordar las credenciales para evitar problemas durante la inscripción.

En un contexto donde la educación cambia al ritmo de la tecnología y las nuevas demandas sociales, este tipo de propuestas suma valor para quienes buscan actualizarse o dar un paso más en su formación. La inscripción ya está en marcha y el calendario corre: el próximo ciclo empieza a tomar forma ahora.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánTafí ViejoMunicipalidad de Tafí ViejoArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escuelas en alerta: cuál es el protocolo de Tucumán ante amenazas de tiroteo

Escuelas en alerta: cuál es el protocolo de Tucumán ante amenazas de tiroteo

Reflexión ante las amenazas de tiroteo: “Queremos que los padres estén en alerta y tengan miedo”

Reflexión ante las amenazas de tiroteo: “Queremos que los padres estén en alerta y tengan miedo”

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora

Qué medidas incluye el protocolo que activó Educación frente a las amenazas de tiroteo

Qué medidas incluye el protocolo que activó Educación frente a las amenazas de tiroteo

Carlos Arnedo asume en medio de la crisis del transporte y advierte sobre “extorsiones” del sector

Carlos Arnedo asume en medio de la crisis del transporte y advierte sobre “extorsiones” del sector

Lo más popular
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy
2

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes
3

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez de la causa en la que pidieron detener a Chiqui Tapia y a Toviggino
4

La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez de la causa en la que pidieron detener a "Chiqui" Tapia y a Toviggino

Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses
5

Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses

Ranking notas premium
Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio de 180 grados en la teoría del MPF
1

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF

Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
2

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”
3

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros
4

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros

El plan más ambicioso para rediseñar El Bajo, 56 años atrás
5

El plan más ambicioso para rediseñar El Bajo, 56 años atrás

Más Noticias
Preocupación en barrio Parque Sur por la aparición de varias serpientes: “La gente está muy asustada”

Preocupación en barrio Parque Sur por la aparición de varias serpientes: “La gente está muy asustada”

Amenazas de tiroteo en Tucumán: “Que haya que ‘cachear’ a los alumnos para que entren a la escuela es una locura”

Amenazas de tiroteo en Tucumán: “Que haya que ‘cachear’ a los alumnos para que entren a la escuela es una locura”

¿Llega el “Súper El Niño” a Argentina? Qué dicen los pronósticos y cómo podría cambiar el clima en 2026

¿Llega el “Súper El Niño” a Argentina? Qué dicen los pronósticos y cómo podría cambiar el clima en 2026

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Otro planteo en la UNT por la reelección de un consejero

Otro planteo en la UNT por la reelección de un consejero

Horóscopo chino 2026: cuál será el mejor mes del año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuál será el mejor mes del año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

¿Cómo cambió la rutina escolar en Tucumán tras las amenazas de tiroteos?

¿Cómo cambió la rutina escolar en Tucumán tras las amenazas de tiroteos?

Comentarios