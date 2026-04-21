Estudiar educación en Tafí Viejo: carreras de nivel inicial, primaria y gestión educativa

Resumen para apurados
- La UNSE abrió preinscripciones en Tafí Viejo hasta el 8 de mayo para licenciaturas en educación y gestión, buscando profesionalizar docentes para los desafíos del ciclo lectivo 2026.
- El trámite se realiza vía SIU Guaraní mediante el CEMESU Leandro Rossi. Está dirigido a docentes y profesionales de áreas afines, con trayectos de nivelación para quienes lo requieran.
- Esta oferta académica busca jerarquizar el rol docente en Tucumán, brindando herramientas de gestión e innovación frente a las constantes demandas tecnológicas y sociales actuales.
Para quienes ya están frente a un aula o imaginan su futuro en educación, se abrió una nueva oportunidad. La Escuela para la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) lanzó sus preinscripciones 2026 con una oferta pensada para los desafíos actuales del sistema educativo.
La convocatoria, impulsada a través del CEMESU “Leandro Rossi”, incluye cuatro propuestas: Licenciatura en Educación Inicial, Licenciatura en Educación Primaria, Licenciatura en Gestión Educativa y la carrera de Analista en Gestión Educativa. Todas apuntan a formar profesionales con herramientas para enseñar, coordinar y transformar instituciones.
El plazo para iniciar el trámite está abierto hasta el 8 de mayo. La preinscripción se realiza de manera online a través del sistema SIU Guaraní, donde cada aspirante debe completar sus datos y descargar el formulario correspondiente.
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Quiénes pueden inscribirse
En el caso de la Licenciatura en Gestión Educativa, pueden postularse docentes con título superior o universitario de al menos cuatro años. También están habilitados quienes tengan formación en áreas vinculadas al ámbito educativo, como psicopedagogía, administración, abogacía o psicología. Para quienes no cumplan con la carga horaria requerida, la institución ofrece un trayecto de nivelación.
La Licenciatura en Educación Primaria, en tanto, está dirigida a quienes ya cuentan con formación docente en ese nivel o áreas afines. Se exige una carga mínima de 2600 horas y cuatro años de cursado, aunque también se contemplan instancias de adecuación académica.
Claves para completar la preinscripción
Desde la organización recomiendan usar un correo personal de Gmail para completar el proceso, ya que será el canal oficial de comunicación. También es clave ingresar los datos tal como figuran en el DNI y recordar las credenciales para evitar problemas durante la inscripción.
En un contexto donde la educación cambia al ritmo de la tecnología y las nuevas demandas sociales, este tipo de propuestas suma valor para quienes buscan actualizarse o dar un paso más en su formación. La inscripción ya está en marcha y el calendario corre: el próximo ciclo empieza a tomar forma ahora.