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Estudiantes de una universidad de Bolivia desarrollaron un anticonceptivo masculino con papaya

Cristayne Laura, Nadia Janco y Jovita Baltazar, de la Universidad Privada Franz Tamayo, presentaron Carispermex, un producto reversible elaborado a partir de semillas de papaya.

ESTUDIANTES. Cristayne Laura, Nadia Janco y Jovita Baltazar, estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo ESTUDIANTES. Cristayne Laura, Nadia Janco y Jovita Baltazar, estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo / INSTAGRAM
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Estudiantes de la Universidad Franz Tamayo en Bolivia desarrollaron Carispermex, un anticonceptivo masculino reversible a base de semillas de papaya para equilibrar la planificación.
  • El producto es un granulado efervescente que inhibe la producción de esperma por un mes tras diez días de dosis. Surge como proyecto académico para ofrecer alternativas a los varones.
  • Aunque está en fase experimental y requiere ensayos clínicos, el avance fomenta la equidad en salud reproductiva y abre nuevas líneas de investigación en métodos no hormonales.
Resumen generado con IA

Un grupo de estudiantes bolivianas desarrolló un anticonceptivo masculino a base de semillas de papaya, con el objetivo de ampliar las opciones disponibles en planificación familiar. El producto, denominado Carispermex, fue creado en el ámbito académico como parte de un proyecto de la carrera de Bioquímica y Farmacia.

La iniciativa fue impulsada por Cristayne Laura, Nadia Janco y Jovita Baltazar, quienes trabajaron en el desarrollo de una alternativa que apunta a ser reversible y de fácil administración. 

El proyecto surge en un contexto donde la mayoría de los métodos anticonceptivos están dirigidos a mujeres, lo que motivó la búsqueda de opciones que distribuyan de manera más equitativa esta responsabilidad.

Cómo funciona el producto

Carispermex consiste en una fórmula granulada efervescente con sabor a café. Según el desarrollo presentado, se administra en dosis diarias de aproximadamente 20 gramos durante un período de diez días.

El objetivo del producto es inhibir temporalmente la producción de espermatozoides, generando un efecto cercano a un mes. Este mecanismo se vincula con la azoospermia, una condición en la que se reduce o anula la presencia de espermatozoides en el semen.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que el efecto sería reversible, ya que la función reproductiva se restituye al suspender el consumo.

Cómo se elabora

El proceso de desarrollo parte de la selección de semillas de papaya maduras, que son secadas a la sombra durante varias semanas. Luego, se trituran y se someten a una maceración hidroalcohólica para extraer sus componentes activos.

A esa base se le agregan otros compuestos, como bicarbonato de sodio y ácido cítrico, que permiten lograr la efervescencia del producto. Además, se incorpora un saborizante para mejorar su aceptación.

El trabajo se sustentó en la revisión de investigaciones previas y en la adaptación de conocimientos científicos hacia una aplicación práctica.

Un proyecto con base académica

El desarrollo forma parte de una asignatura orientada a integrar los conocimientos adquiridos durante la carrera. En ese proceso, las estudiantes trabajaron desde el análisis químico de la semilla hasta la formulación del producto final.

El proyecto incluyó el estudio de los metabolitos presentes en la papaya y la evaluación de su potencial en aplicaciones farmacéuticas, así como la definición de una forma de administración que facilite su uso.

Potencial y etapa actual

Además de su posible aplicación como anticonceptivo, la semilla de papaya ya es conocida por sus propiedades desparasitarias y por su uso en prácticas tradicionales en algunas comunidades.

Sin embargo, el desarrollo se encuentra en una etapa experimental y requiere estudios clínicos adicionales para evaluar su eficacia y seguridad en humanos. 

Aun así, el proyecto representa un avance dentro del campo de la salud reproductiva, al proponer una alternativa dirigida a varones y abrir nuevas líneas de investigación en torno a métodos anticonceptivos reversibles.

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