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Tiene 20 años y ya está entre las 100 personas más influyentes del mundo

En la nueva edición del TIME100 2026, una deportista de élite se convierte en la integrante más joven de la lista.

PATINADORA ARTÍSTICA. Con 20 años, Alysa Liu es la persona más joven del TIME100 2026 y una de las figuras emergentes del deporte mundial. / ALYSA LIU PATINADORA ARTÍSTICA. Con 20 años, Alysa Liu es la persona más joven del TIME100 2026 y una de las figuras emergentes del deporte mundial. / ALYSA LIU
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La patinadora Alysa Liu, de 20 años, se convirtió en la persona más joven de la lista TIME100 2026, destacando como figura influyente del deporte mundial en la selección de Time.
  • Liu lidera una tendencia de jóvenes talentos que acceden a la élite antes de los 30 años, conviviendo con líderes históricos y referentes de la IA y la política global.
  • El reconocimiento de Liu refleja un cambio de paradigma donde la influencia global ya no depende de décadas de trayectoria, sino del impacto acelerado por el entorno digital.
Resumen generado con IA

En una lista donde conviven presidentes, empresarios y figuras con décadas de carrera, un nombre corta la lógica: tiene 20 años. Es Alysa Liu, patinadora artística estadounidense, y es la integrante más joven del TIME100 2026, la selección anual de Time que reúne a las 100 personas más influyentes del mundo. Su presencia no es anecdótica. Marca un cambio de ritmo.

Liu construyó su carrera en un deporte donde la edad ya es un factor clave. Desde muy chica compitió al más alto nivel y logró instalar su nombre en la escena internacional. A los 20, ya forma parte de una lista que incluye líderes globales, referentes tecnológicos y figuras de la cultura.

Muy cerca aparece Léon Marchand, nadador francés de 22 años, otro de los nombres que muestran cómo la influencia global empieza cada vez antes.

En el mismo grupo aparecen otros perfiles jóvenes que consolidan esa tendencia. El piloto de Fórmula 1 Lando Norris, el creador digital MrBeast (27) o atletas como Chloe Kim también integran la lista y representan a una generación que gana visibilidad antes de los 30.

Un mapa que mezcla generaciones

El TIME100 funciona como una foto del presente. Y en esa imagen hay contraste: desde jóvenes que recién arrancan a influir a escala global hasta figuras históricas como Dolores Huerta, que con 96 años es la mayor de la lista.

En el medio, tecnología, política y cultura empujan nuevas formas de impacto. Los hermanos Dario Amodei y Daniela Amodei aparecen por su rol en inteligencia artificial, mientras nombres como Claudia Sheinbaum o Donald Trump muestran el peso de la política.

Qué cambia

El dato no es solo la edad. Es el contexto. Redes, plataformas y audiencias globales permiten que una carrera crezca más rápido que antes. En deporte, creación de contenido o tecnología, el acceso es distinto y el impacto también. Liu entra en esa lógica. No esperó una trayectoria larga para llegar a un lugar de influencia.

El TIME100 2026 deja varias lecturas. Una de las más evidentes está en ese número: 20 años. La influencia ya no tiene una edad fija. Y cada vez más, empieza antes.

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