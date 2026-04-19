Tiene 20 años y ya está entre las 100 personas más influyentes del mundo

En una lista donde conviven presidentes, empresarios y figuras con décadas de carrera, un nombre corta la lógica: tiene 20 años. Es Alysa Liu, patinadora artística estadounidense, y es la integrante más joven del TIME100 2026, la selección anual de Time que reúne a las 100 personas más influyentes del mundo. Su presencia no es anecdótica. Marca un cambio de ritmo.