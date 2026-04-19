Salud sexual: cómo funciona el preservativo que cambia de color si detecta una ITS

Un equipo de científicos liderado por “Coco”, conocida en redes como @readytogether, trabaja en un preservativo capaz de detectar infecciones de transmisión sexual (ITS) y cambiar de color como señal de alerta. La investigadora mostró los avances en una entrevista con TN. El proyecto sigue en etapa de pruebas, pero ya genera interés por su posible impacto en la prevención.