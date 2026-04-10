¿Se repite la fórmula? Acevedo blanqueó su intención de ir otra vez con Jaldo en 2027

Días atrás, el titular del Poder Ejecutivo (PE) declaró en el programa “Los Primeros” (Canal 10) que está habilitado por la Constitución para buscar la reelección en 2027, pero que aún no decidió si se presentará. “A pesar de algunos rumores malintencionados, quien les habla está habilitado constitucionalmente. Si así lo decido dentro de mi espacio político, tengo la posibilidad de una reelección, de un mandato más”, dijo el dirigente tranqueño. De todos modos, expresó que no son tiempos de especulaciones política ni de lanzar candidaturas anticipadas.