¿Se repite la fórmula? Acevedo blanqueó su intención de ir otra vez con Jaldo en 2027
Resumen para apurados
- Miguel Acevedo expresó en Tucumán su intención de repetir la fórmula con Osvaldo Jaldo para las elecciones de 2027, buscando garantizar la continuidad del proyecto político actual.
- Acevedo destacó la inédita sintonía entre gobernador y vice, alejándose de históricas internas. Instó al peronismo a enfocarse en la gestión ante el adelantamiento del clima electoral.
- El anuncio busca consolidar la unidad del PJ tucumano y marca el inicio del debate por la reelección de Jaldo, habilitado constitucionalmente, frente a las críticas de la oposición.
El vicegobernador, Miguel Acevedo, expresó su voluntad de volver a integrar fórmula con el gobernador Osvaldo Jaldo durante las próximas elecciones. Al mismo tiempo, dijo que el peronismo tucumano debe priorizar la gestión y llegar unido al proceso electoral.
En declaraciones a LA GACETA, el presidente de la Legislatura consideró que el clima preelectoral se adelantó, impulsado principalmente por sectores de la oposición. “Quienes están anticipando las elecciones no tienen responsabilidades de gobierno y salen a criticar”, contó; y contrastó esa postura con la del oficialismo provincial. “Nosotros no debemos perder el eje. Tenemos una responsabilidad y es gobernar”.
En ese sentido, dijo que la prioridad de la actual gestión pasa por dar respuestas en un contexto económico complejo. “Hoy nuestra responsabilidad es hacer la mejor gestión posible, trabajar intensamente por una provincia que, como todo el país, atraviesa una situación difícil”, afirmó.
Consultado sobre una eventual continuidad en la fórmula junto a Jaldo, el vicegobernador fue claro. “A mí sí me gustaría acompañarlo”. Y destacó la relación política que mantienen. “Hemos demostrado que tenemos un tándem que no es frecuente en la política tucumana. Generalmente hubo disputas entre gobernador y vicegobernador, pero nosotros entendemos que somos una fórmula”.
Además, insistió en la importancia de sostener la institucionalidad y el trabajo conjunto. “Somos poderes independientes, pero lo que nos une es hacer lo mejor por la provincia y cumplir de la mejor manera nuestras funciones”, expresó.
Días atrás, el titular del Poder Ejecutivo (PE) declaró en el programa “Los Primeros” (Canal 10) que está habilitado por la Constitución para buscar la reelección en 2027, pero que aún no decidió si se presentará. “A pesar de algunos rumores malintencionados, quien les habla está habilitado constitucionalmente. Si así lo decido dentro de mi espacio político, tengo la posibilidad de una reelección, de un mandato más”, dijo el dirigente tranqueño. De todos modos, expresó que no son tiempos de especulaciones política ni de lanzar candidaturas anticipadas.
Interna
Respecto a la interna del peronismo, reconoció que existen matices y tensiones, aunque las consideró naturales. “En el peronismo siempre fuimos así. Hay muchos dirigentes que buscan protagonismo, y eso es lógico cuando es con propuestas”. Sin embargo, marcó una diferencia entre quienes hoy ocupan cargos ejecutivos y aquellos que no: “No es lo mismo gestionar todos los días que hacer política desde otro lugar”.
Finalmente, volvió a poner el foco en el objetivo central del oficialismo. “Llegado el momento, tenemos que lograr la unidad del peronismo que nos permita seguir gobernando Tucumán, pero sin descuidar la gestión, que es nuestra principal responsabilidad hoy”.