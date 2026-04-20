Quedó fascinado: cuál fue el museo del que se enamoró Ricky Martin en su vista por Argentina

Como los famosos que ya visitaron el país, Ricky Martin le dio una oportunidad al resto de atracciones de nuestro país además del Kempes en Córdoba y el Campo Argentino de Polo en Buenos Aires. El cantante, que se presentó este fin de semana en la Capital Federal, se reservó un tiempo para visitar el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), un espacio cultural que exhibe más de 400 obras. Allí se detuvo en una de las exposiciones más impactantes de la agenda cultural porteña.