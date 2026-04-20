Quedó fascinado: cuál fue el museo del que se enamoró Ricky Martin en su vista por Argentina

Resumen para apurados
- El cantante Ricky Martin visitó el MALBA en Buenos Aires este fin de semana durante su gira por Argentina para recorrer la muestra artística 'Cuerpo textil' de Olga de Amaral.
- Tras agotar entradas en el Campo Argentino de Polo, el artista compartió su admiración por las piezas textiles en redes. El museo confirmó que el músico es un visitante frecuente.
- El gesto refuerza el perfil cultural del músico y otorga visibilidad global a la retrospectiva de Amaral. Su difusión en redes sociales impulsa el turismo artístico en la Ciudad.
Como los famosos que ya visitaron el país, Ricky Martin le dio una oportunidad al resto de atracciones de nuestro país además del Kempes en Córdoba y el Campo Argentino de Polo en Buenos Aires. El cantante, que se presentó este fin de semana en la Capital Federal, se reservó un tiempo para visitar el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), un espacio cultural que exhibe más de 400 obras. Allí se detuvo en una de las exposiciones más impactantes de la agenda cultural porteña.
El artista dedicó una colección de fotos en sus redes sociales a las obras que alcanzó a ver en el museo. Martin posteó en su Instagram los trabajos artísticos que más generaron su admiración, como fue “Cuerpo textil”, de la artista colombiana Olga de Amaral. Además de recorrer el resto de las galerías, dedicó un álbum a los fascinantes tejidos que se suspendían desde lo alto, capturando detalles de las piezas doradas que juegan con la escala y el espacio.
La colección que dejó fascinado a Ricky Martin
Desde la cuenta oficial del MALBA celebraron la visita del astro boricua. "Felices una vez más de recibir a la gran estrella en nuestro museo", señalaron desde la institución, confirmando que el vínculo de Ricky con este espacio ya es un clásico cada vez que pisa suelo argentino. No es casualidad: el cantante busca siempre un respiro entre la euforia y los ensayos para conectar con sus raíces culturales.
Cuerpo textil es la primera gran retrospectiva de Olga de Amaral en América Latina y reúne más de 50 piezas que recorren seis décadas de producción. La exposición propone un viaje sensorial a través de obras monumentales que desdibujan los límites entre arte textil, escultura, arquitectura y pintura.
Martin posó al lado de los tejidos flotantes, las estructuras envolventes y las pieza de lana, lino y crin de cabaallo. El aspecto inmersivo de la obra fue lo que llamó la atención del cantante.
El show del fin de semana de Ricky Martin
El paso del cantante por la ciudad, en el marco de la "Rickymanía" que agotó entradas en el Campo Argentino de Polo, incluyó una logística de lujo. Para su estadía en Buenos Aires , el músico eligió el exclusivo Palacio Duhau - Park Hyatt, en el corazón de Recoleta. Esta ubicación estratégica no solo le brindó la privacidad necesaria para descansar antes de sus shows, sino que le permitió estar a pocos minutos de los principales circuitos artísticos de la capital.
Sobre el escenario del Campo Argentino de Polo, el artista demostró por qué su vigencia permanece intacta tras décadas de carrera. Ante una marea de gente que desbordaba euforia, Ricky Martin desplegó un show enérgico que combinó coreografías sensuales con una puesta visual de alto impacto.
El momento más emotivo de la noche se produjo cuando el boricua decidió romper el libreto de su gira para improvisar "Asignatura pendiente", una pieza autobiográfica que cantó a flor de piel ante el silencio respetuoso de miles de fanáticos. Entre éxitos como "Vuelve" y "Livin' la vida loca", el cantante se tomó un tiempo para agradecer al público local, a quien definió como su "combustible", despidiéndose con la camiseta argentina en mano y la promesa firme de regresar pronto con nueva música.