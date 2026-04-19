Así están hoy los hijos de Ricky Martin: Matteo y Valentino fueron a los shows en Buenos Aires

Resumen para apurados
- Ricky Martin llegó a Buenos Aires con sus hijos de 17 años, Matteo y Valentino, para su gira Ricky Martin Live 2026, mostrándose cercanos a sus fans en el barrio de Recoleta.
- Nacidos en 2008 por gestación subrogada, los mellizos han crecido lejos de los medios. Hoy, Valentino es activo en TikTok, mientras que Matteo mantiene un perfil más introspectivo.
- Esta gira marca una etapa de madurez para los jóvenes, quienes comienzan a forjar su propia identidad y presencia pública más allá de la fama internacional de su padre.
La llegada de Ricky Martin a la Argentina con su tour Ricky Martin Live 2026 no solo generó expectativa por sus shows, sino también por su vida personal. En esta visita, el artista arribó junto a sus hijos mellizos, Matteo Martin y Valentino Martin, quienes a sus 17 años forman parte habitual de sus viajes y compromisos internacionales.
Nacidos en 2008 mediante gestación subrogada, ambos crecieron bajo un perfil cuidado, lejos de la sobreexposición mediática. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer públicamente en distintas etapas de la carrera de su padre.
Durante la estadía en Buenos Aires, uno de los jóvenes fue visto en el hotel del barrio de Recoleta donde se hospeda la familia. La escena no pasó desapercibida: se lo observó registrando el momento con su celular y compartiendo el entusiasmo de los fans que esperaban ver al cantante.
Dos perfiles distintos: cómo son hoy los hijos de Ricky Martin
Aunque comparten la misma historia familiar y crecieron en un entorno atravesado por la música y los escenarios, Matteo y Valentino muestran personalidades bien diferentes.
Valentino, conocido también como Tino, es quien tiene mayor presencia pública. Encontró en plataformas como TikTok un espacio para expresarse, donde publica contenidos vinculados a tendencias digitales, bailes y videos propios de su generación. Su naturalidad frente a cámara ya despertó especulaciones sobre un posible futuro en el mundo del entretenimiento.
Matteo, en cambio, mantiene un perfil más reservado. Alejado de las redes sociales y de la exposición constante, opta por una vida más discreta, en línea con una personalidad más introspectiva.
A pesar de sus diferencias, ambos continúan acompañando a su padre en momentos clave de su carrera. En esta gira por Argentina, se espera que estén presentes en los shows que el artista brindará en el Campo Argentino de Polo.
Criados entre viajes, escenarios y giras internacionales, los mellizos comienzan a transitar una nueva etapa: la de construir su propia identidad, más allá del apellido y la fama heredada.