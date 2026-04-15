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Jubilados que viajan al exterior: qué trámites deben hacer para no perder sus haberes en 2026

Aquellas personas que planeen ausentarse de Argentina por un período superior a los noventa días deben cumplir con una serie de requisitos administrativos previos al viaje.

Jubilados que viajan al exterior: qué trámites deben hacer para no perder sus haberes en 2026 Jubilados
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los jubilados de Anses deben informar sus viajes al exterior mayores a 90 días ante el organismo para evitar la suspensión del cobro de sus haberes durante el año 2026.
  • El trámite requiere el formulario PS 6.246 en delegaciones oficiales. Quedan exentos quienes viajen a países con convenios, como Brasil, Uruguay, España, Italia o Estados Unidos.
  • Esta medida garantiza la seguridad financiera de los beneficiarios y previene problemas administrativos. Se busca asegurar la continuidad prestacional ante estadías prolongadas.
Resumen generado con IA

Para asegurar la continuidad en el cobro de la jubilación en caso de necesitar viajar, es fundamental que los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informen sus desplazamientos internacionales. Aquellas personas que planeen ausentarse de Argentina por un período superior a los noventa días deben cumplir con una serie de requisitos administrativos previos al viaje.

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El trámite posee un carácter obligatorio para estancias prolongadas en países que carecen de convenios de reciprocidad con el Estado argentino, aunque existen excepciones específicas según el destino elegido. 

Qué trámites hay que realizar en caso de salir más de tres meses del país para no perder la jubilación

Trámite de Ausencia y Reingreso al País (ANSES)

Realizá esta gestión para evitar la suspensión del pago de tu prestación si salís del país por más de tres meses o te radicás en el exterior.

¿Quiénes deben realizarlo?

Todo jubilado o pensionado que se ausente por más de tres meses o resida definitivamente en un país sin Convenio de Reciprocidad.

Países exentos (No hace falta informar)

Si viajás a los siguientes destinos, no necesitás hacer el trámite debido a convenios existentes:

  • Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, España, Italia, Portugal, Grecia, Estados Unidos, Países Bajos, Colombia, México y Eslovenia.

Para gestionar la ausencia, presentate en cualquier delegación de ANSES con:

  • Formulario PS 6.246 (Ausencia y regreso al país).
  • DNI y último recibo de cobro.
  • Pasaporte y Pasajes (o certificado de la compañía de viaje).
  • PNC por Invalidez: Deberán presentar el formulario de "Comunicación, Descargo y Renuncia".
  • Apoderados: Deben sumar el Formulario PS 6.4 (Carta Poder) y DNI (original y copia).
  • Nota: Beneficiarios de PNC por Invalidez sí deben solicitar turno.
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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