Jubilados que viajan al exterior: qué trámites deben hacer para no perder sus haberes en 2026

Para asegurar la continuidad en el cobro de la jubilación en caso de necesitar viajar, es fundamental que los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informen sus desplazamientos internacionales. Aquellas personas que planeen ausentarse de Argentina por un período superior a los noventa días deben cumplir con una serie de requisitos administrativos previos al viaje.