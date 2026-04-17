Sandwich sin pan en el desayuno: cómo hacer la versión saludable y alta en proteínas

Sería difícil concebir un sándwich, la preparación portátil por excelencia basada en pan, sin sus rebanadas. Pero a medida que las directrices de salud avanzan y advierten sobre el bajo valor nutritivo de productos altos en harinas refinadas, así como las necesidades dietarias de algunas personas obligan a abandonar este alimento, surgen otras recetas que reemplazan con éxito dicha masa sin renunciar a una elaboración tan deliciosa como es el llamado sánguche.