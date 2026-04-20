“Yo, sin el teatro, me muero”: la última gran proclama que marcó la vida de Luis Brandoni

Resumen para apurados
- El actor Luis Brandoni falleció esta madrugada a los 86 años en Buenos Aires tras sufrir complicaciones de salud derivadas de un accidente doméstico que le causó un trauma craneal.
- El artista permanecía internado por un hematoma cerebral mientras protagonizaba ¿Quién es quién?. Con 60 años de trayectoria, priorizó el escenario hasta sus últimos días de vida.
- Su partida marca el fin de una generación dorada del espectáculo argentino. Referentes del sector destacan su legado cultural y el compromiso inquebrantable con la escena nacional.
El cine y el teatro argentino están de luto. Esta madrugada, pasada la medianoche, se dio a conocer la muerte de Luis Brandoni a sus 86 años. Hasta el día en que tuvo el accidente, el actor se encontraba trabajando en la obra “¿Quién es quién?” que presentaba en el Teatro Multitabaris con Soledad Silveyra. Sus últimos días lo encontraron sobre un escenario, uno de los lugares que más amaba.
La noticia impactó de lleno a la producción de “¿Quién es quién?” que, antes de este desenlace, esperaba una recuperación. Pero durante las últimas 48 horas de internación, la salud de Brandoni sufrió desmejorías severas y evidentes. El golpe que sufrió en la cabeza había producido una acumulación de sangre entre el cerebro y el cráneo, lo que generó presión en la zona.
Brandoni quería trabajar hasta el día de su muerte
Con más de 60 años sobre las tablas y frente a las cámaras, la actuación se había convertido en el modo de vida de Brandoni. “Yo, sin el teatro, me muero”, había repetido al equipo de producción de su obra durante los últimos meses. Incluso con una marcada diferencia en su cuadro de salud en el último año, Brandoni priorizaba siempre sus funciones y el respeto que debía al público, según informaron fuentes cercanas al actor.
“Él llegaba al teatro y se transformaba (...). Quería morir trabajando y así fue”, contaron con pesar desde el equipo que lo acompañó en los meses en que la obra salió al público. Ya en la temporada de verano, la producción debió cancelar las presentaciones que se harían en Mar del Plata por complicaciones en el cuadro de salud de Brandoni, pero eso no le impidió continuar actuando.
Su vida quedó en el teatro, al que recomendaba como un espacio sanador. Incluso cuando alguno de sus compañeros se encontraba mal de salud o anímicamente, les aseguraba que el escenario y el contacto con el público podrían arreglarlo todo. El peso de los años no impidió que Brandoni continuara su vínculo con la actuación. De hecho, se esperaba que grabara la segunda temporada de “Nada” –serie de Disney+– en la segunda mitad de 2026.
La despedida a Luis Brandoni
En las redes sociales, la despedida a Luis Brandoni se sintió casi como un eco. Una misma idea primó en la mayoría de los mensajes que homenajearon su vida en las últimas horas: la certeza de la pérdida de un actor único y uno de los últimos de su generación. Soledad Silveyra, su última compañera de teatro, escribió: “Sos el último de los grandes en irse. Siempre en mi recuerdo”.
Carlos Rottemberg, productor teatral, también compartió un mensaje en el mismo tono cuando anunció el fallecimiento de Brandoni. “Se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario”, publicó desde la cuenta de Multiteatro en X.