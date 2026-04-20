“Yo, sin el teatro, me muero”: la última gran proclama que marcó la vida de Luis Brandoni

El cine y el teatro argentino están de luto. Esta madrugada, pasada la medianoche, se dio a conocer la muerte de Luis Brandoni a sus 86 años. Hasta el día en que tuvo el accidente, el actor se encontraba trabajando en la obra “¿Quién es quién?” que presentaba en el Teatro Multitabaris con Soledad Silveyra. Sus últimos días lo encontraron sobre un escenario, uno de los lugares que más amaba.