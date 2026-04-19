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Polémica en el final del Superclásico: River reclamó un penal que Herrera no cobró

En la última jugada del partido, Martínez Quarta cayó en el área tras un contacto con Lautaro Blanco y todo River pidió la falta; el árbitro ignoró el reclamo, no hubo revisión del VAR y Boca se quedó con el triunfo en el Monumental.

Polémica en el final del Superclásico: River reclamó un penal que Herrera no cobró
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River reclamó un penal no cobrado sobre Martínez Quarta en el cierre del Superclásico ante Boca en el Monumental, lo que permitió el triunfo visitante tras la omisión de Herrera.
  • En el descuento, Blanco desplazó a Martínez Quarta tras un centro de Acuña. Pese a los reclamos de Coudet y la amonestación de Montiel, Herrera y el VAR ignoraron la infracción.
  • La falta de revisión reaviva la polémica sobre el arbitraje en el fútbol argentino y el impacto de estas decisiones en los resultados de los partidos de máxima trascendencia.
Resumen generado con IA

El Superclásico terminó con tensión, protestas y una jugada que rápidamente se convirtió en el eje de la discusión. En el quinto y último minuto de adición, cuando River Plate buscaba desesperadamente el empate, una acción dentro del área de Boca Juniors desató la polémica.

Todo comenzó con un pelotazo frontal de Marcos Acuña hacia el área rival. Lucas Martínez Quarta, capitán de River, se preparaba para disputar la pelota aérea con la intención de conectar un cabezazo que pudiera cambiar el destino del partido. Sin embargo, en ese momento, recibió un empujón de Lautaro Blanco, que utilizó el cuerpo para desestabilizarlo.

El defensor cayó y, de inmediato, los jugadores de River reclamaron penal. Pero el árbitro Darío Herrera tomó otra decisión: no sancionó la falta y ordenó la reanudación del juego con un saque de arco para Boca.

Las protestas no tardaron en escalar. Gonzalo Montiel fue amonestado por sus reclamos, mientras que el entrenador Eduardo Coudet gesticulaba desde el banco pidiendo la intervención del VAR. Sin embargo, la jugada no fue revisada y el partido continuó hasta el pitazo final, que confirmó la victoria del equipo visitante.

Tras el cierre del encuentro, Martínez Quarta fue uno de los más vehementes en su reclamo. “No me deja jugar a la pelota, es penal. Me extraña de vos que vas al Mundial”, le dijo al árbitro, en una escena que reflejó el malestar generalizado en River.

La acción, que no tuvo revisión ni sanción, dejó abierta la polémica y volvió a poner el foco en las decisiones arbitrales en los partidos de mayor trascendencia del fútbol argentino.

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