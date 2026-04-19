Polémica en el final del Superclásico: River reclamó un penal que Herrera no cobró

Todo comenzó con un pelotazo frontal de Marcos Acuña hacia el área rival. Lucas Martínez Quarta, capitán de River, se preparaba para disputar la pelota aérea con la intención de conectar un cabezazo que pudiera cambiar el destino del partido. Sin embargo, en ese momento, recibió un empujón de Lautaro Blanco, que utilizó el cuerpo para desestabilizarlo.