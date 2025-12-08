Un sismo de 7,5 frente a Honshu activó una alerta de tsunami en el noreste de Japón

Un potente sismo de magnitud 7,5 sacudió este lunes el mar frente a la costa este de Honshu, la isla principal de Japón, generando una alerta de tsunami para una amplia franja del litoral del Pacífico. El movimiento telúrico ocurrió a las 22.15 (hora de Pekín), según informó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC).