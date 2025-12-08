Un sismo de 7,5 frente a Honshu activó una alerta de tsunami en el noreste de Japón

Un potente sismo de magnitud 7,5 sacudió este lunes el mar frente a la costa este de Honshu, la isla principal de Japón, generando una alerta de tsunami para una amplia franja del litoral del Pacífico. El movimiento telúrico ocurrió a las 22.15 (hora de Pekín), según informó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC).
De acuerdo con el reporte difundido por la agencia Xinhua, el temblor tuvo una profundidad de 50 kilómetros y su epicentro se ubicó en las coordenadas 41,00° latitud norte y 142,35° longitud este, frente a la prefectura de Aomori.
Tras el sismo, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió un alerta de tsunami para las zonas costeras de las prefecturas de Aomori, Hokkaido e Iwate, donde prevén olas de hasta tres metros. Minutos después, la advertencia se amplió también a Miyagi y Fukushima, en el noreste del país.
Las autoridades japonesas pidieron a los residentes de las áreas afectadas que se alejen de la costa y busquen zonas elevadas, ante la posibilidad de que las primeras olas alcanzaran tierra firme en cuestión de minutos. Equipos de emergencia y organismos locales se mantenían en alerta mientras continuaban evaluando la situación.
Hasta el momento, no se reportaron daños significativos ni víctimas, aunque los servicios meteorológicos y sismológicos advirtieron que pueden esperarse réplicas de consideración durante las próximas horas.