Filas de 20 cuadras en las parroquias de Buenos Aires por el Día de San Expedito

En un contexto económico incierto, la figura de San Expedito volvió a convertirse en refugio espiritual para una multitud. Y en el corazón de esa celebración, el mensaje del arzobispo resumió el sentido de la jornada: sostener la esperanza y tender la mano a quienes más lo necesitan. “No queremos estar ajenos a lo que le pasa a la sociedad: también necesitamos paz para nuestra Argentina”, expresó. “Necesitamos la paz entre nosotros porque, a veces, parece que nos disparamos cuando hablamos unos de los otros. La paz de poder aceptar que el otro piense distinto y que, igual, es mi hermano. Pedirle a San Expedito que con la paz nos cure de la intolerancia, de la falta de respeto”.