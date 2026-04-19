Día de San Expedito, el santo de las causas urgentes: cómo es la oración para pedirle trabajo

Resumen para apurados
- Fieles celebran hoy, 19 de abril, el Día de San Expedito, patrono de las causas urgentes, para pedir soluciones inmediatas ante crisis laborales y personales en todo el país.
- Comandante romano del siglo III, fue martirizado por su fe. Su legado se asocia al concepto 'Hodie' (hoy), simbolizando la acción rápida y sin demoras ante la adversidad extrema.
- La devoción crece en contextos de crisis económica, consolidándose como un fenómeno social y espiritual clave para quienes buscan auxilio en el empleo y la salud a nivel global.
Cada 19 de abril se celebra el Día de San Expedito, una figura muy venerada por quienes atraviesan situaciones difíciles o necesitan una respuesta rápida. Considerado el patrono de las causas urgentes, justas y desesperadas, miles de fieles recurren a su intercesión en momentos de necesidad inmediata.
A lo largo de los años, su devoción se expandió en distintos países, convirtiéndose en uno de los santos más invocados en temas relacionados con el trabajo, la salud, los estudios y problemas cotidianos.
La historia de San Expedito y su vínculo con las causas urgentes
San Expedito vivió en el siglo III, durante el gobierno del emperador Diocleciano, una época marcada por la persecución a los cristianos dentro del Imperio romano. En ese contexto, se desempeñaba como comandante de las legiones, con una gran responsabilidad militar a su cargo.
Según la tradición, en un momento de su vida atravesó una transformación espiritual que lo llevó a convertirse al cristianismo. Esta decisión generó un fuerte rechazo por parte de las autoridades, que lo detuvieron e intentaron que abandonara su fe. Sin embargo, se mantuvo firme en su postura.
Finalmente, fue ejecutado el 19 de abril del año 303 en la ciudad de Melitene, en la región de Capadocia. Tras su muerte, fue reconocido como mártir, lo que dio lugar a su veneración como santo dentro del cristianismo.
Con el paso del tiempo, su figura comenzó a asociarse con la resolución de problemas urgentes. Esta creencia se vincula con la idea de actuar sin demoras, simbolizada en la palabra “Hodie”, que significa “hoy” y representa la importancia de no postergar decisiones.
Así, San Expedito se consolidó como un símbolo de fe y rapidez ante la adversidad, convirtiéndose en una referencia espiritual para quienes buscan soluciones inmediatas en momentos críticos.
Oración a San Expedito para pedir trabajo
San Expedito bendito protector nuestro:
guerrero y mártir que ahora gozas del Paraíso Eterno,
hoy me arrodillo ante ti para pedir tu asistencia,
te reclamo con urgencia y fervor
para que vengas en mi auxilio.
Las necesidades urgentes que hay en mi vida
no me permiten el descanso
vivo en estado de preocupación y de depresión continua.
Me siento solo y desesperado,
el abatimiento me acompaña,
el desconcierto me guía, y el sufrimiento se ha apoderado de mi.
Tú que eres el santo patrón de las causas justas y urgentes,
ayúdame, santo glorioso, a levantarme.
Te pido que acudas presto y derrames sobre mí
el valor, la energía, la esperanza,
que alivies mis penurias y miserias,
para que con tu mediación logre solucionar
las angustiosas necesidades,
los problemas económicos que me apremian
y la ruina de la que no se como salir,
te pido que con tu caridad me concedas:
(Mencionar ahora la petición).
Ayúdame a utilizar mi coraje,
a desarrollar mi fuerza y potenciar mi voluntad,
para que la terrible situación por la que ahora estoy pasando,
se resuelva pronto y todo quede en un recuerdo,
que todo sea una experiencia que tuve que pasar
para aprender y mejorar,
y que solucionados los obstáculos
se abran mis puertas a un futuro de éxito y prosperidad.
Glorioso San Expedito, oye mi suplica,
te ruego atiendas mis ruegos con urgencia.
Gracias san Expedito, santo benevolente,
pues se que estas aquí conmigo, escuchándome,
y que mi mejoría comenzará en este mismo momento,
yo te lo agradeceré el resto de mi vida
y llevare tu nombre al que lo precise.
Amén.