¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Fuga y algo más

Nassif regresaba a su casa cuando descubrió que estaba siendo allanada por las autoridades. Huyó a toda velocidad, por lo que ya se emitió una orden de detención. Pero mientras se realizaba el procedimiento, al lugar llegó una mujer que se identificó como su pareja y que era secretaria de cámara de la Legislatura. Los efectivos la demoraron por un par de horas y, al no haber indicios en su contra, quedó en libertad.

La información llegó rápidamente a la sede de la Legislatura. Se confirmó que Silvia Cecilia Rosconi era contratada del Poder Legislativo, aunque por el momento no trascendió qué legislador la nombró. Por orden del vicegobernador Miguel Acevedo, la mujer fue dada de baja inmediatamente. "No hubo ningún tipo de contemplación, ni se pidieron explicaciones", dijo una fuente de la Legislatura.

La situación procesal de Rosconi no se definió aún. En la investigación no surge su nombre, pero ayer las autoridades dispusieron que se allanara su casa porque sospechaban que allí podría haberse ocultado Nassif. No encontraron al prófugo, pero sí le secuestraron su celular para ser analizado. De allí podría surgir información que la complicaría o la despegaría totalmente de la causa.