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Talleres reaccionó a tiempo y se afirma como escolta en la Conferencia NOA

El “León” se impuso 78-67 a 9 de Julio de Salta en La Leonera, revirtió un inicio adverso con eficacia desde el perímetro y se mantiene como escolta en la Conferencia NOA, en plena lucha por los puestos de clasificación.

Martiniano Ayusa, de Talleres de Tafí Viejo. Martiniano Ayusa, de Talleres de Tafí Viejo. Prensa Talleres.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Talleres de Tafí Viejo venció 78-67 a 9 de Julio de Salta en La Leonera para consolidarse como escolta de la Conferencia NOA del básquet regional.
  • Tras un inicio adverso, el equipo de Lucas Vega revirtió el marcador con efectividad perimetral de los hermanos Ayusa. Octavio fue el goleador con 19 puntos en un duelo muy físico.
  • El triunfo mantiene al León en la lucha por el liderazgo ante El Carmen. El próximo domingo visitará a Concepción BB, un cruce clave para sostener su candidatura al título regional.
Resumen generado con IA

Talleres de Tafí Viejo volvió a demostrar su fortaleza en casa y consiguió una valiosa victoria al imponerse por 78-67 frente a 9 de Julio de Salta, en un duelo que le permitió consolidarse en los primeros puestos de la Conferencia NOA.

El conjunto taficeño tuvo que trabajar más de la cuenta para quedarse con el triunfo. El inicio fue adverso, con la visita marcando el ritmo gracias a su efectividad en la zona pintada. 9 de Julio se mostró firme en los primeros minutos y logró cerrar el primer cuarto en ventaja, dejando en claro que no sería un rival sencillo.

Sin embargo, en el segundo período llegó la reacción del equipo dirigido por Lucas Vega. Talleres ajustó su defensa y encontró en el tiro exterior su mejor arma. En ese tramo, los hermanos Martiniano y Octavio Ayusa fueron determinantes desde el perímetro, castigando con triples que cambiaron el rumbo del partido. A ese aporte se sumó Lucas Barreto, con una tarea sólida en ambos costados, para que el local lograra pasar al frente e irse al descanso con mejores sensaciones.

Tras el entretiempo, 9 de Julio volvió a meterse en juego. Con Maximiliano Torino como principal referencia ofensiva, la visita logró emparejar el desarrollo y puso en aprietos al “León”. Talleres, por su parte, perdió fluidez en ataque y permitió que el encuentro se mantuviera abierto hasta los minutos finales.

Pero en el cierre apareció la mejor versión del conjunto taficeño. Con carácter y mayor claridad en las decisiones, Talleres manejó mejor las últimas posesiones y terminó asegurando una victoria clave ante su gente en La Leonera.

Octavio Ayusa fue el goleador del partido con 19 puntos y una pieza determinante en los momentos más importantes del juego.

En la continuidad de la competencia, Talleres visitará a Concepción BB el próximo domingo 26, en un duelo que puede ser determinante para seguir prendido en la pelea alta. Por su parte, 9 de Julio buscará recuperarse cuando reciba al líder invicto El Carmen el 30 de abril.

El contexto de la tabla

El triunfo le permite a Talleres sostenerse como escolta en la Conferencia NOA, detrás de un sólido El Carmen de Jujuy, que lidera con puntaje ideal. Más atrás aparecen Concepción BB y Belgrano, en una tabla que muestra paridad en la zona media y una lucha intensa por los puestos de clasificación.

En ese escenario, cada victoria empieza a tener un valor determinante, especialmente para equipos como Talleres, que buscan consolidarse como candidatos en una conferencia cada vez más competitiva.

Además, la fecha se completará esta noche desde las 21, cuando Concepción BB reciba a Belgrano Cultural y Deportivo, en otro cruce clave para el armado de la tabla.

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