Talleres reaccionó a tiempo y se afirma como escolta en la Conferencia NOA

Sin embargo, en el segundo período llegó la reacción del equipo dirigido por Lucas Vega. Talleres ajustó su defensa y encontró en el tiro exterior su mejor arma. En ese tramo, los hermanos Martiniano y Octavio Ayusa fueron determinantes desde el perímetro, castigando con triples que cambiaron el rumbo del partido. A ese aporte se sumó Lucas Barreto, con una tarea sólida en ambos costados, para que el local lograra pasar al frente e irse al descanso con mejores sensaciones.