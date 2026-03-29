Talleres se quedó con un duelo infartante entre tucumanos por la Liga Federal

Talleres de Tafí Viejo se impuso por 83 a 82 frente a Concepción BB en un partido intenso y cambiante por la Liga Federal, que se definió en los últimos segundos con una defensa determinante y la eficacia desde la línea de libres.
El encuentro comenzó parejo, con ambos equipos firmes en defensa y buscando imponer sus condiciones. Talleres intentó hacerse fuerte en el juego interno, aunque sin la efectividad necesaria para despegar en el marcador durante el primer tramo.
En el segundo cuarto, la visita reaccionó y logró revertir el desarrollo. Con una ráfaga de triples de Gonzalo Rodríguez, Luca Velázquez y Lautaro Rivadeneira, el “León Bandeño” encontró fluidez ofensiva y se fue al descanso en ventaja.
Tras el entretiempo, el conjunto taficeño mostró otra cara. Ajustó la presión defensiva, elevó su intensidad y mejoró su efectividad en ataque, lo que le permitió recuperar el control del partido y dominar el tercer período.
El último cuarto fue de alto voltaje, con un intercambio constante en el marcador. Un triple de Francesco Magdalena adelantó a Talleres, pero Concepción respondió rápidamente a través de Yayo Corbalán para volver a ponerse arriba.
En el cierre, apareció la figura de Jerónimo Solórzano, quien asumió la responsabilidad y convirtió dos tiros libres decisivos para sellar el 83-82 definitivo. En la última posesión, Lucas Barreto aportó una defensa clave sobre Rodríguez para asegurar la victoria y desatar el festejo local.
Con este triunfo, Talleres suma confianza de cara a la próxima fecha, en la que recibirá a Red Star de Catamarca, mientras que Concepción BB buscará recuperarse cuando enfrente a Asociación Mitre.