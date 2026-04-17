River y Boca llegan al Superclásico con bajas sensibles y una tensión que no deja de crecer

Una nueva edición del Superclásico asoma con ese clima que no necesita presentación. Antes de que la pelota empiece a rodar, el partido ya se jugó en las declaraciones, en las bajas, en las dudas tácticas, en el césped del Monumental y hasta en una foto institucional que dejó mucho más para leer de lo que parecía a simple vista. River y Boca llegan en crecimiento, con señales futbolísticas distintas pero con una certeza común: los clásicos de este tamaño no se explican solo por lo que pase en la cancha, sino también por todo lo que se mueve alrededor.