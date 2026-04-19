Tras la donación y las disculpas, la Fiscalía Federal solicitó la extinción de la acción penal para el secretario de Energía

Sin embargo, este cierre no llega con el consenso de la víctima. La representante legal del perjudicado, Stella Belén Salas, ha mantenido una postura de rechazo absoluto, cuestionando la "suficiencia" de la reparación. La querella argumentó que el monto de la donación es irrisorio dada la jerarquía política del imputado y que las disculpas por redes sociales carecen de la formalidad necesaria para restaurar el honor afectado. Pese a la vehemencia de este planteo, el dictamen del fiscal Chit recuerda que, según la jurisprudencia y la normativa vigente, la opinión de la víctima no es vinculante para el Ministerio Público cuando se trata de evaluar la conveniencia de una salida alternativa, siempre que los criterios de razonabilidad estén cumplidos.