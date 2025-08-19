Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

Martín Viola, quien hasta mayo se desempeñó como secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, asumiría a partir del miércoles como nuevo secretario de Energía del Gobierno encabezado por Osvaldo Jaldo.
“Estamos en eso. En principio esperando la instrucción del gobernador. La idea es sumarme al proyecto y, sobre todo, trabajar juntos para el 26 de octubre”, expresó el dirigente en declaraciones a LA GACETA minutos antes de que se confirmara la noticia.
Activo en redes sociales, Viola sostuvo que su objetivo es “defender el proyecto” y advirtió que en las próximas elecciones “el peronismo se juega una partida fuerte en Tucumán”. En ese marco, pidió que los candidatos sean transparentes con la ciudadanía: “Lo que quiero marcar es que algunos critican la ‘casta’ y al Estado, pero viven de él en los hechos. Cualquier candidato tiene que contar a la ciudadanía la verdad de sus antecedentes. No se puede criticar lo público por un lado y vivir de él en lo privado”, apuntó, aludiendo a la postulante opositora Soledad Molinuevo.
Su salida de la Municipalidad
Consultado sobre su renuncia al municipio capitalino, Viola explicó que respondió a una decisión personal: “En la vida hay etapas y me parecía lo más conveniente. Desde entonces me dediqué más a lo privado y a la parte académica, que es el origen de mi profesión. Al mismo tiempo estoy acompañando técnicamente al Frente Tucumán Primero”.
Además se refirió a la gestión de la intendenta Rossana Chahla, a la que calificó de manera positiva: “Es un salto cualitativo respecto a gestiones anteriores. La ciudad está mucho más limpia y ordenada, y creo que su gestión va a quedar en la historia”.
A fines de mayo, Viola dejó el lugar que ocupaba en el municipio con sede de 9 de Julio y Lavalle. En su lugar fue designada Camila Giuliano, quien se desempeñaba como secretaria general.