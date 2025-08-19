Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

Activo en redes sociales, Viola sostuvo que su objetivo es “defender el proyecto” y advirtió que en las próximas elecciones “el peronismo se juega una partida fuerte en Tucumán”. En ese marco, pidió que los candidatos sean transparentes con la ciudadanía: “Lo que quiero marcar es que algunos critican la ‘casta’ y al Estado, pero viven de él en los hechos. Cualquier candidato tiene que contar a la ciudadanía la verdad de sus antecedentes. No se puede criticar lo público por un lado y vivir de él en lo privado”, apuntó, aludiendo a la postulante opositora Soledad Molinuevo.