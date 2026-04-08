El secretario Viola afirmó que actuó ajustado a derecho ante la denuncia en su contra

Resumen para apurados
- Martín Viola, secretario de Energía de Tucumán, defendió ayer su accionar ante la Justicia Federal tras ser denunciado por usar un DNI ajeno para realizar difamaciones.
- La fiscalía rechazó un acuerdo de reparación de $5 millones por considerarlo insuficiente y ante la falta de disculpas públicas, dejando al funcionario al borde de la indagatoria.
- Tras caerse la mediación, el funcionario enfrentará una declaración indagatoria y un posible procesamiento, lo que marca un duro revés legal para su carrera y la gestión provincial.
Tras el revés judicial que lo dejó a las puertas de una indagatoria, el secretario de Energía de Tucumán, Martín Viola, utilizó sus redes sociales para intentar bajarle el tono a la polémica que lo envuelve en la Justicia Federal.
El funcionario, acusado de utilizar de forma indebida el DNI de un vecino para realizar comentarios difamatorios, aseguró que su conducta siempre estuvo "ajustada a derecho", e incluyó un pedido de disculpas a la víctima.
El posteo del secretario llega apenas horas después de que el fiscal federal Agustín Chit rechazara de plano el acuerdo de "reparación integral" propuesto por la defensa de Viola. Según el dictamen fiscal, la oferta económica para los inundados del sur fue considerada "absolutamente insuficiente" y, más grave aún, el funcionario omitió el pedido de disculpas públicas que se le exigía para cerrar el proceso. Sin embargo, Viola exhibió el recibo de la donación de $5 millones que realizó para la localidad de La Madrid a través del Arzobispado de Tucumán
"Todas mis presentaciones se orientaron a evitar un desgaste jurisdiccional innecesario", afirmó el secretario, quien todavía sostiene que su accionar se enmarca en las herramientas legales vigentes.
"Lamento profundamente los inconvenientes y aflicciones sufridas por el Sr. Julián Echazú Toneatti", añadió en su posteo de X.
Proceso
El fiscal federal rechazó la propuesta de reparación integral presentada por el secretario de Energía debido a que el funcionario no cumplió con el pedido formal de ofrecer disculpas públicas y presentó una donación para los inundados del sur que fue calificada como "absolutamente insuficiente". Ante este incumplimiento en la causa, el Ministerio Público Fiscal solicitó la clausura de la instancia de mediación y la prosecución del trámite penal.
Con este dictamen, Viola perdioó el beneficio de una salida alternativa y deberá ser indagado y posiblemente procesado por el Juzgado Federal N° 2 por el uso ilegítimo de documento nacional de identidad.