El secretario Viola afirmó que actuó ajustado a derecho ante la denuncia en su contra

El posteo del secretario llega apenas horas después de que el fiscal federal Agustín Chit rechazara de plano el acuerdo de "reparación integral" propuesto por la defensa de Viola. Según el dictamen fiscal, la oferta económica para los inundados del sur fue considerada "absolutamente insuficiente" y, más grave aún, el funcionario omitió el pedido de disculpas públicas que se le exigía para cerrar el proceso. Sin embargo, Viola exhibió el recibo de la donación de $5 millones que realizó para la localidad de La Madrid a través del Arzobispado de Tucumán