Martín Viola respaldó a Jaldo y criticó a la oposición: “Embarran la cancha porque saben que pierden”

En el tramo final, el secretario cruzó a la oposición por “no hablar de los problemas reales de los tucumanos”. “Mientras en el Congreso se discuten temas como la discapacidad o la situación de los jubilados, La Libertad Avanza en Tucumán guarda silencio frente a los audios de presunta corrupción que investiga la Justicia. Prefieren instalar el debate sobre candidaturas antes que mostrar proyectos concretos para mejorar la vida de la gente”, cuestionó.